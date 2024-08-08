Українська співачка презентувала російськомовний альбом та розлютила мережу: "Свідомо на це пішли"

Українська виконавиця Луна (справжнє ім'я - Христина Герасимова) випустила російськомовний альбом під назвою "Мечты", і цим не на жарт обурила підписників.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці розповідає, як відреагувала мережа на таку прем'єру.

Луна випустила російськомовний альбом на третій рік повномасштабної війни

Артистка, яка є колишньою дружиною путініста Юрія Бардаша, повідомила про завершення роботи над музичним альбомом з вищевказаною назвою. Про свої музичні успіхи вона розповіла у соцмережах, а також поділилася фото.

"8.08.2024. Нарешті вийшов цей альбом "Мечты", - написала Христина.

Співачка випустила новий альбом російською (Фото: instagram.com/kri_luna)

Реакція мережі

Юзери не стали зволікати з відповіддю та почали справжню "атаку" у коментарях. Чимало з них щиро обурилися, що виконавиця обрала таку позицію і свідомо продовжує створювати музичний продукт російською. Ось деякі їхні коментарі:

"Отже, ви свідомо обрали писати російською після двох років великої війни. Тобто, ви все усвідомлюєте і вам з цим окей"

"Вас справді не бентежить писати музику для тих, хто потім зі зброєю прийде в наш дім?"

"Який російськомовний альбом? Це сум"

"Аж не хочеться його навіть слухати"

"На жаль, музику російською мені слухати занадто дискомфортно, тому новий альбом не для мене"

"Тільки не російською. Навіщо?"

"Ви знали, що такими діями спричините резонанс аудиторії. Тобто ви абсолютно свідомо на це пішли"

"Я дуже вас любила, але, пробачте, у 2024 році випускати альбом російською, де всього два треки українською - це нижче нижчого. Перекладений трек українською на російську - це ще гірше. Отака от позиція"

"Це просто повне розчарування, я була майже на всіх ваших концертах в Києві, знаю всі ваші пісні… Навіть слухати не хочеться, не розумію, для чого випускати російськомовні пісні"

"Свідомо обирати мову ворога, вау. Третій рік повномасштабної війни, третій рік людям намагаються донести жах рос культури і її мови, а ви це нормалізуєте".

Проте, варто зазначити, що також були й ті, хто підтримав співачку, зауваживши, що буде слухати її творчість і далі - незалежно від того, яку мову вона обере:

"Люди, коли ви вже заспокоїтесь? Це артист, і якщо ви його любите, то вам має бути начхати на те, якою мовою його творчість. Це творчість"

"Клас, не слухайте нікого! Ви наша найкраща українська виконавиця"

"Все супер, говорити про мову тут дивно"

"Можна ідеально володіти українською мовою або будь-якою іншою, але при цьому нести нісенітниці. Інтереси українського суспільства можна захищати будь-якою мовою: англійською, китайською, французькою"

"Пісні Луни на українській - теж добре, але на російській вони кращі".

Артистка повернулася до російської мови (Фото: instagram.com/kri_luna)

Що відомо про Луну та як вона коментувала ставлення до російської

На початку цього року колишня Бардаша заявляла, що продовжить творити російською, оскільки "так відчуває". Зірка підкреслювала, що хоче бути чесною зі своєю аудиторією.

"Продовжую писати лірику та пісні російською мовою. Знаєте, для таких людей, як я, уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, так відчуваю. Намагаюся як можу відчути мову і знайти в ній своє місце", - ділилася вона.

До слова, після початку війни Росії проти України у 2014 році зірка неодноразово приїздила з турами та концертами на територію РФ. Проте в інтерв'ю Ксенії Собчак, яке вона давала тій у 2021 році, заявляла, що "Крим - це Україна".

З початком повномасштабного вторгнення Луна висловила проукраїнську позицію, а також скасувала концерти на території країни-агресора.

Співачка засудила російську агресію в Україні (Фото: instagram.com/kri_luna)

Особисте життя

Нагадаємо, у 2012 році Герасимова вийшла заміж за Юрія Бардаша, який у період повномасштабної війни втік до Росії та похвалився підтримкою диктатора Путіна. Кілька років тому закохані розлучилися: тоді продюсер заявив, що Луна зрадила йому з саундпродюсером Олександром Волощуком.

У 2021 році співачка вийшла заміж знову - за Волощука. Нещодавно вдруге стала мамою.