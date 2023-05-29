ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська співачка потрапила в ДТП у Києві: фото з місця аварії

Новость на русском →
Понеділок 29 травня 2023 16:29
Українська співачка потрапила в ДТП у Києві: фото з місця аварії Поп-зірка YAGODA потрапила у ДТП в столиці України (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Популярна українська співачка YAGODA (Лілія Верес) потрапила в ДТП у Києві. В авто виконавиці хітів "Пообіцяй" та "Зустріч" в'їхала жінка похилого віку.

Про деталі інциденту артистка розповіла в ексклюзивному коментарі Styler.

Що відомо про ДТП зі співачкою в столиці

Інцидент стався по дорозі на радіостанцію. Саме тоді у їхню машину влетіла інша автівка.

На щастя, ніхто не постраждав (крім машин). Однак артистка каже, що отримала стрес.

"Для мене це вдруге в житті. Перший раз сталася ДТП, коли я їхала на радіо. Тоді я ще й була вагітною. А це друга в житті ДТП - і знову, коли я їхала з прем'єрою пісні. Етери, звісно, були під загрозою, тому що ми з командою розгубилися та не знали, що робити. Жінка, яка була за кермом іншої автівки, прокоментувала так, що її засліпило сонце і вона нас не побачила", - коментує Лілія.

"Але дякувати Богу, що ми всі живі. Машина зазнала незначних ушкоджень. Ми з командою більше отримали стрес. Але все добре, премʼєра відбулася, на радіо встигли. День був скажений", - додала співачка.

Українська співачка потрапила в ДТП у Києві: фото з місця аваріїУкраїнська співачка потрапила в ДТП у Києві: фото з місця аваріїУкраїнська співачка потрапила в ДТП у Києві: фото з місця аваріїСпівачка YAGODA потрапила в ДТП (фото: Styler)

Зауважимо, що артистка разом зі своєю командою їхала на радіостанцію презентувати дуетну пісню зі співачкою Мʼятою.

Раніше артистка розповіла, як стала жертвою насилля на вулиці посеред білого дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП зірки звезды шоу-бизнеса