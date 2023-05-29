Українська співачка потрапила в ДТП у Києві: фото з місця аварії

Що відомо про ДТП зі співачкою в столиці

Інцидент стався по дорозі на радіостанцію. Саме тоді у їхню машину влетіла інша автівка.

На щастя, ніхто не постраждав (крім машин). Однак артистка каже, що отримала стрес.

"Для мене це вдруге в житті. Перший раз сталася ДТП, коли я їхала на радіо. Тоді я ще й була вагітною. А це друга в житті ДТП - і знову, коли я їхала з прем'єрою пісні. Етери, звісно, були під загрозою, тому що ми з командою розгубилися та не знали, що робити. Жінка, яка була за кермом іншої автівки, прокоментувала так, що її засліпило сонце і вона нас не побачила", - коментує Лілія.

"Але дякувати Богу, що ми всі живі. Машина зазнала незначних ушкоджень. Ми з командою більше отримали стрес. Але все добре, премʼєра відбулася, на радіо встигли. День був скажений", - додала співачка.

Співачка YAGODA потрапила в ДТП (фото: Styler)

Зауважимо, що артистка разом зі своєю командою їхала на радіостанцію презентувати дуетну пісню зі співачкою Мʼятою.