Українська співачка стала жертвою насилля на вулиці посеред білого дня

За словами артистки, ситуація "була дуже несподівана і неприємна".

"Інколи перед виходом на вулицю я думаю: "Так, треба зняти підбори, потрібна довша спідниця" і так далі… Бо я маю досвід, коли задула балончиком якогось козла, який вирішив мене шльопнути по стегнах серед білого дня в людному місці. А це не ок, не ок! Бо все починається з малого. Бо мої кордони важливі, і я думаю, що після цього випадку, він добре подумає, чи простягати руки до перехожої дівчини", - каже співачка.

YAGODA (фото: прес-служба MONOTON Music Label)

YAGODA наголошує: "кожна дія має мати наслідок". І співачка дуже вірить, що так і буде.

"Жертва не винна ніколи, винен лише кривдник. І це важливо, про це потрібно кричати! Щоб наші діти жили в іншому суспільстві, де "ні" означає "ні"! Де я маю розкіш просто бути собою і не думати, чи моя спідниця не приверне увагу якогось…" - додає Лілія.

Зараз цю історію артистка з Новояворівська розповідає, "щоб показати дівчатам, жінкам, що в таких випадках мовчати не можна", бо "є відповідні органи, куди потрібно звертатися, аби таких негідників на вулицях було менше".

YAGODA (фото: прес-служба MONOTON Music Label)

До слова, це не перший подібний випадок насилля по відношенню до Лілії.

До цього співачка стикалася з подібним - під час одного з музичних кастингів. Там її змушували роздягатися. Однак дівчина не погодилася і просто втекла з відбору. Цей випадок, що трапився, судячи з усього, у 2012 році на проєкті "Хочу до "ВІА Гри", Лілія запам‘ятала надовго і в подібних кастингах перестала брати участь.

YAGODA (фото: прес-служба MONOTON Music Label)

Як живе співачка зараз

Під час повномасштабної війни артистка встигла народити дитину, але ні на мить не покидала творчу кар‘єру. Підтримує фінансово військових ЗСУ та активно бере участь у благодійних заходах.

А 3 березня YAGODA показала кліп на пісню "Пообіцяй".

"Це трек про ту обіцянку яку ми всі так хочемо почути. Обіцянку про те, що "все це" закінчиться і ми повернемося до такого звичного, але як виявилося розкішного життя. Це обіцянка, яку дівчина бере у свого хлопця, бо знає, що він ніколи не підводив її. Тому саме з його вуст вона звучить особливо обнадійливо. Ця пісня для мене чимось схожа на мантру, коли ти повторюєш багато разів ті ж самі слова з вірою, що вони здійсняться", - коментує виконавиця.