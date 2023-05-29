ua ru
Пн, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская певица попала в ДТП в Киеве: фото с места аварии

Новина українською →
Понедельник 29 мая 2023 16:29
Украинская певица попала в ДТП в Киеве: фото с места аварии Поп-звезда YAGODA попала в ДТП в столице Украины (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Популярная украинская певица YAGODA (Лилия Верес) попала в ДТП в Киеве. В авто исполнительницы хитов "Пообещай" и "Встреча" въехала пожилая женщина.

О подробностях инцидента артистка рассказала в эксклюзивном комментарии Styler.

Что известно о ДТП с певицей в столице

Инцидент произошел по дороге на радиостанцию. Именно тогда в их авто влетела другая машина.

К счастью, никто не пострадал (кроме машин). Однако артистка говорит, что получила стресс.

"Для меня это во второй раз в жизни. Первый раз произошло ДТП, когда я ехала на радио. Тогда я еще и была беременной. А это вторая в жизни ДТП - и снова, когда я ехала с премьерой песни. Эфиры, конечно, были под угрозой, потому что мы с командой растерялись и не знали, что делать. Женщина, которая была за рулем другого автомобиля, прокомментировала так, что ее ослепило солнце и она нас не увидела", - комментирует Лилия.

"Но слава Богу, что мы все живы. Машина получила незначительные повреждения. Мы с командой больше получили стресс. Но все хорошо, премьера состоялась, на радио успели. День был бешеный", - добавила певица.

Украинская певица попала в ДТП в Киеве: фото с места аварииУкраинская певица попала в ДТП в Киеве: фото с места аварииУкраинская певица попала в ДТП в Киеве: фото с места аварииПевица YAGODA попала в ДТП (фото: Styler)

Отметим, что артистка вместе со своей командой ехала на радиостанцию презентовать дуэтную песню с певицей Мятой.

Ранее артистка рассказала, как стала жертвой насилия на улице среди бела дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП зірки звезды шоу-бизнеса