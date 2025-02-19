"Нема ні початку, ні ідеї, ні сценарію". Олег Сенцов у Києві розповів, про що його новий фільм

Режисер і військовий Олег Сенцов у Києві особисто презентував свій новий документальний фільм “Реал" на прем’єрному показі, що відбувся у “Будинку кіно”

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, що Сенцов сказав про картину, яка випадково зафільмувалася прямо під час бою.

Зазначимо, що у фільмі “Реал” немає монтажу та спецефектів, але є справжнє відчуття того, що відбувається на фронті.

Разом із побратимами Сенцов опинився в траншеї, колі його БМП підбили. Випадково увімкнена камера фіксувала півтори години хаосу війни, в якому важко розібратися і ще важче на щось вплинути.

“Тут немає ні початку, ні драматургії, ні ідеї, ні сценарію. Цей фільм з’явився випадково під час контрнаступу влітку 2023 року, коли щодня йшли важкі бої. Моя камера GoPro випадково увімкнулася, коли я її перевіряв, і знімала впродовж півтори години, доки вистачило батареї. Я дізнався про наявність цього матеріалу лише через кілька місяців”, - сказав Олег під час представлення стрічки.

І додав, що “це не звичний фільм, не ліричний”.

“Він про звичайних людей, які помиляються, іноді бояться, рятують побратимів і віддають своє життя за країну", - підсумував режисер.

На презентацію фільму 18 лютого завітали бійці-герої стрічки та родини загиблих воїнів, а також третій президент України Віктор Ющенко, громадський діяч та телеведучий Сергій Притула, акторка Римма Зюбіна, письменник Дмитро Лазуткін, медіа-експерт Олексій Ковжун, письменниця Катерина Калитко, бойова медикиня Олена Риж, телеведучий Вадим Карп'як, народна депутатка Таміла Ташева, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська та інші.

Презентація фільма “Реал" (фото: Артхаус Трафік)

Додамо, що на широкі екрани фільм “Реал" вийде 20 лютого. Це четвертий повнометражний фільм Сенцова. Його світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, а згодом стрічку побачили глядачі Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі, а також на Варшавському і Стокгольмському міжнародних кінофестивалях.