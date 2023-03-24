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Українська плюс-сайз модель зводить з розуму своїми формами: багато гарячих фото

Даша Родкєвич (фото: instagram.com/dasha_rodkevych)
Автор: Світлана Мащенко

Українська гаряча красуня у формах плюс-сайз виглядає настільки приголомшливо, що куди там американці Ешлі Грем.

Дивіться нижче фото Даші Родкєвич, яка окрім демонстрації краси в соцмережах, ще й присвячує час боротьбі з розладами харчової поведінки (РХП) у жінок.

Рудоволоса красуня любить позувати у відвертій білизні і взагалі без одягу. При цьому її світлини дійсно мистецькі і не видаються вульгарними.

Даша своїм прикладом демонструє, що краса і сексуальність - не дорівнює худорлявості. Вона також є однією з кураторів проекту "Без обмежень", який саме направлений на боротьбу з РХП.

Дівчина демонструє, що любов до себе і впевненість у своїй неперевершеності для жінки дуже важливі.

Всі фото: instagram.com/dasha_rodkevych

Ще більше і ще гарячіше ви можете побачити тут.

Раніше ми писали також, як виглядає одна з найгарячіших співачок України - Христина Соловій.

Дивіться також фото воїнів ЗСУ, які знялись у гарячій фотосесії для збору коштів для армії.

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