Украинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фото

Рыжеволосая красавица любит позировать в откровенном белье и вообще без одежды. При этом ее фотографии действительно художественные и не кажутся пошлыми.

Даша своим примером демонстрирует, что красота и сексуальность - не равна худощавости. Она также является одним из кураторов проекта "Без обмежень", который направлен на борьбу с РХП.

Девушка демонстрирует, что любовь к себе и уверенность в своей непревзойденности для женщины очень важны.

Все фото: instagram.com/dasha_rodkevych

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