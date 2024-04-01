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Українська кіберспортивна команда NAVI перемогла на першому чемпіонаті світу з Counter-Strike 2

Фото: Українська команда стала чемпіонами з Counter-Strike 2(NAVI/Х)
Автор: Людмила Жукова

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) виграла перший чемпіонат з гри Counter-Strike 2, який пройшов у Копенгагені.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис команди у соцмережі X.

Перемога української команди

У гранд-фіналі NAVI змагалися з американським FaZe Clan і здобули перемогу з рахунком 2:1.

За перемогу на турнірі NAVI отримали призовий фонд у розмірі 500 тисяч доларів, а також кваліфікаційні путівки на турніри BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.

PGL Major Copenhagen 2024 - це перший у історії великий чемпіонат з гри Counter-Strike 2. Наступний турнір відбудеться у Шанхаї в грудні.

Що відомо про NAVI

У 2011 році українська команда NaVi стала першим переможцем в історії турніру The International - найбільших змагань у світі з гри Dota 2.

У 2021 році команда Na'Vi з CS:GO здобула перемогу на мейджор-турнірі - PGL Major Stockholm.

Команда стала першою в історії кіберспорту, яка виграла у трьох головних турнірах з гри Counter Strike за один рік - World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters та Electronic Sports World Cup.

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