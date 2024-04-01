Украинская киберспортивная команда NAVI победила на первом чемпионате мира по Counter-Strike 2

Победа украинской команды

В гранд-финале NAVI соревновались с американским FaZe Clan и одержали победу со счетом 2:1.

За победу в турнире NAVI получили призовой фонд в размере 500 тысяч долларов, а также квалификационные путевки на турниры BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024.

PGL Major Copenhagen 2024 - это первый в истории большой чемпионат по игре Counter-Strike 2. Следующий турнир состоится в Шанхае в декабре.

Что известно о NAVI

В 2011 году украинская команда NaVi стала первым победителем в истории турнира The International – крупнейших соревнований в мире по игре Dota 2.

В 2021 году команда Na'Vi из CS:GO одержала победу на мейджор-турнире - PGL Major Stockholm.

Команда стала первой в истории киберспорта, выигравшей в трех главных турнирах по игре Counter Strike за один год - World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters и Electronic Sports World Cup.