Украинская футболистка пыталась заехать на территорию РФ: что известно (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сюжет пропагандистского российского телеканала.

Что известно

Сюжет рассказывает о том, как в России проверяют приезжающих украинцев. В нем внезапно появляется украинская действующая футболистка сборной Украины Дарья Кравец.

Девушка рассказывает, что едет в Россию играть в футбол. В кадре нет дат или времени, чтобы проверить правдивость репортажа.

Россияне также проверили ее телефон и переписку в мессенджерах. Они отметили, что сообщения являются "подчищенными". Однако наиболее интересно, что на контрольном пункте имеют доступ к удаленным перепискам Дарьи.

В них она называет россиян "орками" и пишет, что едет в Россию зарабатывать деньги для помощи ВСУ.

Далее пропагандисты рассказывают о неизвестном Максиме из Полтавы. У него во время проверки спрашивают, зачем мужчина удалил телеграмму, а затем демонстрируют ему фотографии из его переписок.

Росіяни зробили великий репортаж про те, як вони перевіряють українців, які їдуть зараз до них. Тут і діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець, але саме цікаве що росіяни мають повний доступ до видаленої переписки з Телеграм. pic.twitter.com/7cWyrsZWBP — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) December 29, 2023

Кто такая Дарья Кравец

Девушка родилась в городе Красный Лиман в Донецкой области. Футбольную карьеру начала в черниговском "Спартаке".

В 2014 году выехала в Россию, где подписала контракт с "Мордовочкой". В следующем году перешла в "Зоркий", за который дебютировала 30 мая 2015 года.

В 2016 году переехала в Казахстан, где подписала контракт с местным БИИК (Казигурт). В феврале 2019 года перешла в израильский клуб "Кирьят-Гат", а уже летом подписала контракт с французским клубом "Реймс".

В 2010 году Дарья дебютировала за девичью сборную Украины WU-17 в победном домашнем поединке первого отборочного раунда чемпионата Европы WU-17 против Казахстана.

Впервые в составе сборной отметилась голом 4 марта 2016 на 84-й минуте победного (выездного поединка чемпионата УЕФА против Албании).

Известно также, что Дарья находится в отношениях с россиянкой.

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