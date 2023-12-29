Украинская футболистка пыталась заехать на территорию РФ: что известно (видео)
Украинская футболистка Дарья Кравец якобы пыталась въехать на территорию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сюжет пропагандистского российского телеканала.
Что известно
Сюжет рассказывает о том, как в России проверяют приезжающих украинцев. В нем внезапно появляется украинская действующая футболистка сборной Украины Дарья Кравец.
Девушка рассказывает, что едет в Россию играть в футбол. В кадре нет дат или времени, чтобы проверить правдивость репортажа.
Россияне также проверили ее телефон и переписку в мессенджерах. Они отметили, что сообщения являются "подчищенными". Однако наиболее интересно, что на контрольном пункте имеют доступ к удаленным перепискам Дарьи.
В них она называет россиян "орками" и пишет, что едет в Россию зарабатывать деньги для помощи ВСУ.
Далее пропагандисты рассказывают о неизвестном Максиме из Полтавы. У него во время проверки спрашивают, зачем мужчина удалил телеграмму, а затем демонстрируют ему фотографии из его переписок.
Росіяни зробили великий репортаж про те, як вони перевіряють українців, які їдуть зараз до них. Тут і діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець, але саме цікаве що росіяни мають повний доступ до видаленої переписки з Телеграм. pic.twitter.com/7cWyrsZWBP— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) December 29, 2023
Кто такая Дарья Кравец
Девушка родилась в городе Красный Лиман в Донецкой области. Футбольную карьеру начала в черниговском "Спартаке".
В 2014 году выехала в Россию, где подписала контракт с "Мордовочкой". В следующем году перешла в "Зоркий", за который дебютировала 30 мая 2015 года.
В 2016 году переехала в Казахстан, где подписала контракт с местным БИИК (Казигурт). В феврале 2019 года перешла в израильский клуб "Кирьят-Гат", а уже летом подписала контракт с французским клубом "Реймс".
В 2010 году Дарья дебютировала за девичью сборную Украины WU-17 в победном домашнем поединке первого отборочного раунда чемпионата Европы WU-17 против Казахстана.
Впервые в составе сборной отметилась голом 4 марта 2016 на 84-й минуте победного (выездного поединка чемпионата УЕФА против Албании).
Известно также, что Дарья находится в отношениях с россиянкой.
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