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ЗСУ про скандал з затриманням футболіста ТЦК: дивно ставити футбол над захистом країни

Хуст, Середа 08 травня 2024 12:09
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ЗСУ про скандал з затриманням футболіста ТЦК: дивно ставити футбол над захистом країни Фото: ЗСУ відреагували на затримання працівниками ТЦК футболіста із Закарпаття (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Збройних силах України відреагували на скандал з затриманням працівниками ТЦК футболіста закарпатського ФК "Хуст", наголосивши, що захист країни є найголовнішим пріоритетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід" у Telegram.

В ОК "Захід" нагадали, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Тому, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати мобілізації.

При цьому у ЗСУ заявили, що "вболівають за український футбол, але захист України ставлять на перше місце".

"В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м'яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", - йдеться у заяві.

Скандал з затриманням футболіста

Нагадаємо, футбольний клуб "Хуст" із Закарпаття заявив, що їх футболіста Миколу Сираша затримали співробітники територіального центру комплектування 7 травня прямо на міському вокзалі.

Його доставили до військкомату, на момент затримання чоловіку виповнилося 25 років. У ФК стверджують, що наразі не можуть вийти на зв'язок з футболістом.

При цьому закарпатська команда "Хуст" звинуватила Хустський ТЦК у зриві чемпіонату України з футболу, нагадавши, що деяким клубам надали бронювання від мобілізації.

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Закарпаття Закарпатська область ТЦК Мобілізація в Україні Футболісти
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