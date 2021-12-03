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18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 16:58
18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео) Юля Верба показала свой гардероб (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Ивано-Франковский блогер-миллионник Юлия Вербинец, известная больше как Verba, показала свою квартиру. В частности, 18-летняя звезда показала свой гардероб и дорогую одежду.

Об этом Верба рассказала в интервью "Ходят слухи".

Девушка в своей гардеробной показала сумочки известных брендов. В частности, среди них маленькая сумочка из крокодила "Yves Saint Laurent", сумочка "Marc Jacobs", которая украшена шерстью. Также на полочках можно было увидеть и изделия брендов "Pinkl", "Dolce & Gabbana" и "Dior".

Верба говорит, что сейчас она носит только оригинальные сумочки.

"Копии когда-то носила. Но сейчас есть возможность покупать лучше. Я чувствую лучшее качество, поэтому и покупаю оригинальные. Сумочка твердая, пахучая. Сколько бы я их ни носила, они не портятся", - добавила она.

18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)Юля Верба похвасталась своим гардеробом (скрин с видео)

Кроме того, звезда отметила, что многие вещи у нее остались на другой квартире.

Блогер также похвасталась двумя шляпами украинского дизайнера Руслана Багинского, цена каждого примерно 8 тысяч гривен.

На видео можно увидеть большую полочку с дорогой обувью.

18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)18-летняя блогерша Юля Верба показала дорогой гардероб, которому позавидуют топ-звезды (видео)

Юля Верба похвасталась своим гардеробом (скрин с видео)

Самыми дорогими в гардеробе блогера оказалась сумочки "Dolce & Gabbana" и "Yves Saint Laurent", цена которых примерно 2 тысячи долларов.

Также знаменитость поделилась, что в месяц зарабатывает около 1,2 млн гривен. Юля рассказала, что из-за активности ее аудитории, рекламодатели обращаются к ее услугам по несколько раз.

Ранее мы сообщали, что известная украинская блогер Саша Пустовит засветилась на фото со своим новым парнем.

Также мы писали, что известный блогер устроил "цирк" в центре Киева за нарушения ПДД.

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блогер Юлия Верба
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