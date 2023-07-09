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Украинская блогерша Юля Верба купила себе "мерс" за 10 млн и жестко оскандалилась

Новина українською →
Львов, Воскресенье 09 июля 2023 19:07
Украинская блогерша Юля Верба купила себе "мерс" за 10 млн и жестко оскандалилась Юля Верба (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Автор: Светлана Мащенко

20-летняя украинская топ-блогерша Юля Верба имеет более миллиона подписчиков и уже лет шесть ведет свою страницу в Instagram. Сегодня девушка входит в топ украинских блогеров, соответственно зарабатывает и может позволить себе роскошную жизнь.

Однако украинцев возмутило, когда Юля показала свой новый автомобиль - роскошный "мерс". Люди говорят, что эти деньги сильно помогли бы нашим ребятам выиграть войну против России.

Смотрите ниже в материале Styler детали скандала с Вербой.

Перекрасилась в блондинку и похвасталась обновкой

Юля на днях показала себя во всей красе. В коротеньком платье, с новыми белокурыми длинными волосами и за рулем новенького Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска.

Средняя цена за такой автомобиль колеблется от 7 до 10 миллионов гривен. В сети ее захейтили, потому что считают, что сейчас не время кичиться такими дорогими покупками.

Украинская блогерша Юля Верба купила себе &quot;мерс&quot; за 10 млн и жестко оскандалиласьУкраинская блогерша Юля Верба купила себе &quot;мерс&quot; за 10 млн и жестко оскандалилась

"Да, я блондинка и да, я купила есочку. 2023 год! 580, четырехлитровая, ахх зверь. Теперь Юличка Верба двигается на мощном аппарате.

Когда-то я не могла позволить себе новый айфон, а сейчас могу позволить себе купить самый новый мерседес из салона. Мечтайте, работаете и все будет! Ну как вам?", - подписала фотографии блогерша.

Украинская блогерша Юля Верба купила себе &quot;мерс&quot; за 10 млн и жестко оскандалиласьУкраинская блогерша Юля Верба купила себе &quot;мерс&quot; за 10 млн и жестко оскандалилась

Юля Верба похвасталась "мерсом" (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Украинцам такие понты не понравились

Под новым постом блогерши-миллионницы тонны хейта и негативных отзывов:

  • Краще б на ЗСУ задонатила, чим купила собі помойку
  • Якби в неї хтось з сім'ї чи близьких людей був на війні, вона б думала, що купувати, а що ні. І не жила б точно так. А так вони всіх відкупили і живуть собі як хочуть, бо війна їх не торкається
  • Для когось війна в країні люди гинуть, а для когось есочка, бля*ь
  • А тут вже більше місяця неможливо зібрати 200 к хлопцям на автівку. Щоб хлопці просто могли вижити.. Які різні світи
  • Ці понти, мабуть, не закінчаться, навіть коли сусідам Верби ракета залежить прямо на кухню. Жодного дня без облизування самої себе
  • Але і п*здець, скільки би можна було купити б/у автомобілів, для того щоб витягувати поранених хлопців

Кто такая Юля Верба

Девушке всего 20 лет, она - ивано-франковская блогерша-миллионница. Полное имя звезды - Юлия Вербинец, известна она больше как Verba, или Верба.

Карьеру блогерши Юлия начала в 2017 году, когда зарегистрировалась в Instagram и делилась с первыми подписчиками фотографиями из жизни. Девушка не стеснялась снимать каждый свой шаг, показывать, что она ест, какие покупает вещи и чем занимается.

Украинская блогерша Юля Верба купила себе &quot;мерс&quot; за 10 млн и жестко оскандалилась

Юля любит похвастаться роскошной жизнью (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Искренность и позитивный настрой Вербы подкупил аудиторию и впоследствии на нее начали подписываться все больше людей. Уже в 2019 году Юлия получила премию "Лучший лайфстайл-блогер" от Blogger Zone, а в 2021 вошла в рейтинг "Влиятельнейших женщин Украины" по версии издания "Фокус".

В интервью на YouTube-канале "Ходят слухи" Юлия призналась, что за одну рекламу в своем Instagram-блоге берет 20 тысяч долларов, а за месяц у нее может быть около сотни рекламных сотрудничеств.

Украинская блогерша Юля Верба купила себе &quot;мерс&quot; за 10 млн и жестко оскандалилась

Летний "отпуск" Верба провела в Португалии (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Звезда сети купила уже три квартиры, одну из которых отдала маме, несколько роскошных автомобилей, среди которых и этот черный "мерс".

Не стоит упоминать о люсковых вещах и путешествиях в разные уголки мира, которыми Верба себя частенько балует.

Ранее мы писали, что Юля Верба показала дорогущий гардероб, которому позавидуют топ-звезды.

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блогерка Юлия Верба