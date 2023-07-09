Украинская блогерша Юля Верба купила себе "мерс" за 10 млн и жестко оскандалилась

Однако украинцев возмутило, когда Юля показала свой новый автомобиль - роскошный "мерс". Люди говорят, что эти деньги сильно помогли бы нашим ребятам выиграть войну против России.

20-летняя украинская топ-блогерша Юля Верба имеет более миллиона подписчиков и уже лет шесть ведет свою страницу в Instagram. Сегодня девушка входит в топ украинских блогеров, соответственно зарабатывает и может позволить себе роскошную жизнь.

Перекрасилась в блондинку и похвасталась обновкой

Юля на днях показала себя во всей красе. В коротеньком платье, с новыми белокурыми длинными волосами и за рулем новенького Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска.

Средняя цена за такой автомобиль колеблется от 7 до 10 миллионов гривен. В сети ее захейтили, потому что считают, что сейчас не время кичиться такими дорогими покупками.

"Да, я блондинка и да, я купила есочку. 2023 год! 580, четырехлитровая, ахх зверь. Теперь Юличка Верба двигается на мощном аппарате.

Когда-то я не могла позволить себе новый айфон, а сейчас могу позволить себе купить самый новый мерседес из салона. Мечтайте, работаете и все будет! Ну как вам?", - подписала фотографии блогерша.

Юля Верба похвасталась "мерсом" (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Украинцам такие понты не понравились

Под новым постом блогерши-миллионницы тонны хейта и негативных отзывов:

Краще б на ЗСУ задонатила, чим купила собі помойку

Якби в неї хтось з сім'ї чи близьких людей був на війні, вона б думала, що купувати, а що ні. І не жила б точно так. А так вони всіх відкупили і живуть собі як хочуть, бо війна їх не торкається

Для когось війна в країні люди гинуть, а для когось есочка, бля*ь

А тут вже більше місяця неможливо зібрати 200 к хлопцям на автівку. Щоб хлопці просто могли вижити.. Які різні світи

Ці понти, мабуть, не закінчаться, навіть коли сусідам Верби ракета залежить прямо на кухню. Жодного дня без облизування самої себе

Але і п*здець, скільки би можна було купити б/у автомобілів, для того щоб витягувати поранених хлопців

Кто такая Юля Верба

Девушке всего 20 лет, она - ивано-франковская блогерша-миллионница. Полное имя звезды - Юлия Вербинец, известна она больше как Verba, или Верба.

Карьеру блогерши Юлия начала в 2017 году, когда зарегистрировалась в Instagram и делилась с первыми подписчиками фотографиями из жизни. Девушка не стеснялась снимать каждый свой шаг, показывать, что она ест, какие покупает вещи и чем занимается.

Юля любит похвастаться роскошной жизнью (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Искренность и позитивный настрой Вербы подкупил аудиторию и впоследствии на нее начали подписываться все больше людей. Уже в 2019 году Юлия получила премию "Лучший лайфстайл-блогер" от Blogger Zone, а в 2021 вошла в рейтинг "Влиятельнейших женщин Украины" по версии издания "Фокус".

В интервью на YouTube-канале "Ходят слухи" Юлия призналась, что за одну рекламу в своем Instagram-блоге берет 20 тысяч долларов, а за месяц у нее может быть около сотни рекламных сотрудничеств.

Летний "отпуск" Верба провела в Португалии (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Звезда сети купила уже три квартиры, одну из которых отдала маме, несколько роскошных автомобилей, среди которых и этот черный "мерс".

Не стоит упоминать о люсковых вещах и путешествиях в разные уголки мира, которыми Верба себя частенько балует.