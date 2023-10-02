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Українська альпіністка стала першою, хто підкорив складну вершину в Гімалях: історія, що надихає

Українка першою підкорила вершину в Гімалаях (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила вершину-вісімтисячник у Гімалаях. Вона стала першою українкою, яка зійшла на гору Манаслу (8163 метри). До цього на цю гору піднімалися лише чоловіки-альпіністи з України. 2022 року Самойлова двічі підкорила Еверест.

Що відомо про Антоніну Самойлову та її сходження в Гімалаях, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram альпіністки.

Сходження на Манаслу

Як повідомила Антоніна Самойлова, вона разом із групою підкорила цю складну вершину 28 вересня о 7-й годині ранку. На вершині гори у Гімалаях було встановлено український прапор. Українку супроводжував її шерп Фуро.

Манаслу став третьою вершиною-восмітитисячником для Антоніни. 2022 року українка двічі піднялася на Еверест і це був особливий рекорд, оскільки підкорити цю гору змогли 38 українських альпіністів, серед яких було 8 жінок. Але двічі на цю гору піднялася лише Самойлова.

Манаслу (також відома як Кутанг) - гора в Непалі, яка вважається 8 за висотою вершиною у світі. Знаходиться в гірському масиві Мансірі-Гімал у Гімалаях, на схід від Аннапурни. Висота цієї вершини - 8163 м. І хоча українські альпіністи підіймалися на цю вершину, жінок раніше серед них не було. 

Варто відзначити, що Еверест, найвища вершина на планеті, також знаходиться у Гімалаях. Висота Евересту - 8848, 86 м.

Антоніна Самойлова підкорила високу вершину у Гімалаях (фото: instagram.com/tonya.samoilova)

Що відомо про Антоніну Самойлову

Антоніні 34 роки, і вона родом із Черкас. Альпіністський досвід у неї невеликий. 2018 року вона після смерті матері підкорила свою першу вершину - гору Кіліманджаро в Африці.

Після - підкорила Ельбрус (найвища точка Європи), потім Вінсон (в Антарктиді), піднімалася на вулкани Котопаксі та Орісаба, підкорила найнебезпечнішу гору у світі К2 Чагорі, а потім двічі - Еверест.

Свої сходження на Еверест Антоніна присвятила батькові та братові - вони обоє пішли добровольцями на фронт. Батькові 58 років, а братові - 21 рік.

Нині Антоніна проживає у Києві, де в неї разом із партнером є власний ресторан.

Українська альпіністка Антоніна Самойлова (фото: instagram.com/tonya.samoilova)

До речі, раніше ми писали, що український військовий підкорив Говерлу на милицях.

А ще розповідали про ще одну українську альпіністку, яка підкорила небезпечну вершину Аннапурну.

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