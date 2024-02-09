Українська актриса розповіла про "справжню щирість" Оксани Марченко

Що актриса пам'ятає про Марченко

Трегубова не стала приховувати, що спочатку її дуже хейтили, коли вона замінила Марченко на талант-шоу. Актриса почала сумніватися у собі, але її підтримали зіркові колеги. А вже потім вона побачила, що з себе представляє дружина Медведчука.

"Це була премія "Viva Найкрасивіші" або якийсь бал. І я пам'ятаю що в кінці якраз виходила Оксана, їй вручали якусь нагороду, і вона робила таку промову... Я дуже не люблю, а я дуже її добре відчуваю, будь-яку нещирість. Оксана на себе прийняла це, знаєш, "матір нації". А в мене від цього починає сіпатись око", - пригадала Трегубова.

Що Трегубова думає про Марченко (скріншот)

Актриса не приховує, що була неприємно вражена поведінкою Марченко. Тому вона дуже не хоче бути на неї схожою. Ба більше, Трегубова попросила фанів "поставити її на місце", якщо вона раптом стане такою, як дружина Медведчука.

"Я ніколи, якщо я так почну говорити коли-небудь, будь ласка, вдарте мене чимось. Так не можна, ну не треба. Я розумію, що кожній нації потрібні якісь провідники, але це не мають бути люди в "білих пальто", які вони тільки вчора купили в Dolce & Gabbana", - додала Трегубова.