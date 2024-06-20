Українська акторка розчулила словами про загиблого на війні чоловіка: "Він не міг вчинити інакше"

Акторка серіалу "Виклик" Надія Хільська, назвала новий сезон особливим, адже на екрані будуть чоловіки, які загинули на війні. Серед них і партнер Надії - Олексій Хільський. Акторка поділилась своїми почуттями від втрати чоловіка через 10 місяців від дня його загибелі.

У інтервʼю акторка розповіла, що втрата чоловіка стала для неї дуже важкою. Надія зазначає, що вони з Олексієм жили 17 років разом, щиро кохали одне одного, бачилися щодня і навіть проєкт в них був один на двох.

Надія і Олексій Хільські (фото:instagram.com/hilska_nadiya)

Що відомо про рішення чоловіка йти на фронт

Жінка поділилась, що після його рішення йти на війну, вона почала звикати жити окремо від нього. Олексій був тричі поранений, але кожного разу повертався на фронт. Надія розповідає, що розуміла, що він не міг вчинити інакше, адже, на його думку, любов до побратимів така сама сильна як і почуття до найближчих людей.

"Тому я, в принципі, розумію, що він не міг вчинити інакше. А от донечка дуже ображалася і зараз ще трохи продовжує, що він обрав не нас. Але він просто не міг інакше", - додає Хільська про свою доньку-підлітка Валерію.

Олексій Хільський (фото:instagram.com/hilskiy)

Надія про свої думки після новини про загибель

"Це було жахливо і дуже важко. Я казала одночасно і Льошиній мамі, і Лєрі. Щоби повідомити його батьку, ми організували цілу операцію", - згадує акторка.

Жінка додає, що попри велике горе, вона налаштовувала кожного на те, що вони мають провести Олексія так, щоб на згадку залишилося світло, бо він був дуже світлою людиною.

"Я вважаю, що ми маємо проживати горе достойно, бо наші чоловіки, які загинули на війні, були достойними людьми", - ділиться артистка.

Олексій з донькою Валерією (фото:instagram.com/hilska_nadiya)

Що відомо про Олексія

Чоловік Надії, Олексій Хільський був актором театру і кіно. У театрі "Віримо!" він пройшов шлях від початківця до майстра сцени. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік став на захист країни й постійно перебував на передовій. Загинув Олексій 17 серпня 2023 року при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку.