Кохання довжиною в життя: 5 найміцніших пар в українському шоу-бізнесі

Справжнє кохання витримує випробування часом, і лише завдяки взаємним зусиллям партнерів піднесені почуття перетворюються на фундамент щасливого шлюбу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найміцніші пари в українському шоу-бізнесі.

Марина та Павло Зібров

Співак Павло Зібров вже три десятиліття перебуває у шлюбі зі своєю дружиною Мариною.

Їхня історія кохання почалася на одному з його творчих вечорів, і відтоді вони нерозлучні.

Марина завжди була опорою артиста, підтримувала коханого як у кар'єрі, так і в сімейному житті.

Подружжя виховало доньку Діану, яка також присвятила себе музиці.

Марина та Павло Зібров з донькою (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Ольга Сумська і Віталій Боросюк

Актриса Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк разом вже 28 років. Для Сумської це другий шлюб.

Раніше вона була заміжня з актором Євгеном Паперним і народила від нього доньку Антоніну.

В одному з інтерв'ю кілька років тому акторка розповіла, як Паперний дізнався про її роман із Борисюком.

Проте вона підкреслила, що зараз ні про що не шкодує, оскільки зустріла чоловіка своєї мрії.

У травні 2021 року, на срібну річницю, Сумська знову вийшла заміж за Борисюка.

Секретом їхніх вдалих стосунків подружжя вважає те, що вони сплять у різних кімнатах, що дає змогу кожному з них мати трохи особистого простору.

До слова, пара виховує доньку Аню, яка теж вирішила присвятити себе творчості.

Ольга Сумська і Віталій Боросюк з донькою (фото: instagram.com/olgasumska)

Оля Полякова і Вадим Буряковський

Співачка Оля Полякова та її чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський, також є прикладом міцного шлюбу.

Разом вони вже близько 20-ти років.

Незважаючи на завантажений графік і часті гастролі, артистка завжди знаходить час для сім'ї та двох доньок.

Вадим не тільки підтримує дружину в її кар'єрі, а й бере активну участь у вихованні дітей.

Оля Полякова і Вадим Буряковський з дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Інна та Олександр Педан

У минулому році шоумен Олександр Педан відсвяткував 20-ту річницю весілля з дружиною Інною.

Вони познайомилися ще у шкільні роки, граючи в КВК за різні команди.

Інна одразу сподобалася Олександру, але той не одразу завоював її серце.

Вони зустрілися знову, коли вже були студентами. Педан запросив Інну на побачення, і відтоді пара нерозлучна.

Шоумен зазначав, що за 20 років шлюбу Інна багаторазово рятувала їхні стосунки своєю мудрістю.

Під час повномасштабного вторгнення вона відмовилася залишати країну з дітьми і залишилася з чоловіком.

Подружжя виховує доньку Валерію, яка вже прямує стопами зіркового батька і веде з ними власне шоу, а також сина Марка.

Інна та Олександр Педан з донькою (фото: instagram.com/pedanos​​​​​​​)

Руслана та Олександр Ксенофонтов

Переможниця Євробачення 2004 Руслана та її чоловік Олександр Ксенофонтов є прикладом ідеального союзу.

Вони познайомилися ще на початку кар'єри виконавиці, коли Олександр став її продюсером і співавтором багатьох хітів.

Їхній шлюб триває вже 29 років, і вони продовжують підтримувати одне одного як у творчих, так і в особистих прагненнях.

Руслана та Олександр Ксенофонтов (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko​​​​​​​)