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"Перемогти заради сина". Прикордонник з 70% опіків шкіри повернувся на службу

Четвер 20 червня 2024 09:00
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"Перемогти заради сина". Прикордонник з 70% опіків шкіри повернувся на службу Прикордонник "Макєй" повернувся на службу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Прикордонник із позивним "Макєй" після важких опіків 70% тіла, які отримав на фронті у Донецькій області, повернувся на службу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Державної прикордонної служби України у Facebook.

Історія прикордонника

Уродженець Луганщини, прикордонник на псевдо "Макєй" під час оборони Донеччини потрапив під артобстріл, в результаті чого отримав опіки 70% тіла.

Чоловіку знадобилось тривале лікування. Попри це він не втратив надії на одужання. Захисник зізнається, що під час лікування його підтримувала родина і 3-річний син.

"Я знав, що маю вижити та закінчити цю війну задля сина. Я не хочу, щоб він воював", - розповідає прикордонник.

"Макєю" зробили чисельні операції із пересадки шкіри. Лікування та реабілітація зайняли 8 місяців, після яких він знову повернувся до побратимів у 7 прикордонний Карпатський загін.

&quot;Перемогти заради сина&quot;. Прикордонник з 70% опіків шкіри повернувся на службу

&quot;Перемогти заради сина&quot;. Прикордонник з 70% опіків шкіри повернувся на службу&quot;Перемогти заради сина&quot;. Прикордонник з 70% опіків шкіри повернувся на службу&quot;Перемогти заради сина&quot;. Прикордонник з 70% опіків шкіри повернувся на службуЛікування і реабілітація зайняла 8 місяців (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Чоловік зізнається, що найбільше він мріє про перемогу і сподівається показати своєму сину мальовничу Луганщину, таку, якою він сам її пам’ятає.

"Я знаю, ми переможемо. Я дотримаюсь обіцянки, яку дав сину, - показати український Луганськ", - додає "Макєй".

&quot;Перемогти заради сина&quot;. Прикордонник з 70% опіків шкіри повернувся на службу&quot;Перемогти заради сина&quot;. Прикордонник з 70% опіків шкіри повернувся на службу"Макєй" повернувся на службу (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Раніше ми розповідали історію воїна, який повернувся на фронт після важкого поранення.

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