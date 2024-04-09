Українська акторка показала, як накрутити волосся без шкоди для нього

Як Даша Петрожицька крутить локони без шкоди для волосся

Даша дуже яскрава молода акторка, яка стала відомою завдяки серіалам "Папік" та "Встигнути до 30". А зараз дівчина грає у новому сезоні "Будиночок на щастя".

У житті Петрожицька любить виглядати легко та романтично, тому може накручувати локони, але робить вона це не за допомогою плойки чи браша з феном. Дівчина не хоче псувати своє волосся, тому використовує цікаву річ - атласні мʼякі бігуді.

І за допомогою цих бігудей, волосся не піддаються впливу температур і їх володарки не псують їхній стан. Саме через це такий спосіб обирає акторка.

Даша детально показала весь процес, як крутить волосся на м'якенькі бігуді. Спочатку треба розділити волосся на 2 сторони та посередині накладати бігуді й накрутити на низ волосся, а потім заколоти крабиком, який йде у комплекті або резинками.

Скриншоти

Можна з ними спати, а можна походити кілька годин і розпустити та отримати вау результат без шкоди для волосся.

За словами акторки, вона вже понад рік крутить локони саме таким чином і забула про плойку.

"Накручую волосся тільки так. Ефект вау, а головний бонус живе, здорове волосся", - зауважила Даша.

Також акторка дала пораду, що локони виходять краще на чисте волосся.