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Украинская актриса показала, как накрутить волосы без вреда для них

Даша Петрожицкая (фото: instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Юлия Любченко

Даша Петрожицкая - популярная молодая актриса, которая всегда должна быть готова к пробам и съемкам. Поэтому часто делает локоны.

А о том, как актриса это делает без ущерба для волос, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Как Даша Петрожицкая крутит локоны без вреда для волос

Даша очень яркая молодая актриса, которая стала известна благодаря сериалам "Папик" и "Успеть до 30". А сейчас девушка играет в новом сезоне "Домик к счастью".

В жизни Петрожицкая любит выглядеть легко и романтично, поэтому может накручивать локоны, но делает это не с помощью плойки или браша с феном. Девушка не хочет портить свои волосы, поэтому использует интересную вещь - атласные мягкие бигуди.

И с помощью этих бигудей, волосы не подвергаются воздействию температур и их обладательницы не портят их состояние. Именно поэтому такой способ выбирает актриса.

Даша подробно показала весь процесс, как крутит волосы на мягкие бигуди. Сначала нужно разделить волосы на 2 стороны и посередине накладывать бигуди и накрутить на низ волосы, а затем заколоть крабиком, который идет в комплекте или резинками.

Скриншоты

Можно с ними спать, а можно походить несколько часов, распустить и получить результат без ущерба для волос.

По словам актрисы, она уже больше года крутит локоны именно таким образом и забыла о плойке.

"Накручиваю волосы только так. Эффект вау, а главный бонус живые, здоровые волосы", - заметила Даша.

Также актриса дала совет, что локоны получаются лучше на чистые волосы.

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Дар'я ПетрожицькаКрасотаАктриса