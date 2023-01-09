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Не заробляє зовсім: Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в Німеччині

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Понеділок 09 січня 2023 13:38
Не заробляє зовсім: Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в Німеччині Дар'я Петрожицька розповіла, чи заробляє під час війни (instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська актриса та зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька від початку повномасштабної війни втратила стабільний заробіток. Зірка зараз знаходиться у Німеччині та розповіла, на які кошти там живе.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Як актриса зараз заробляє

За її словами, через війну нині вона не заробляє кошти. Тим більше Дар'я живе у Німеччині, де роботи для української акторки немає, а особливо якщо не знаєш німецької мови.

Петрожицька додала, що її повністю забезпечує бойфренд Олексій, з яким вони мешкають разом. Також вона пожартувала, що коханий дбає не лише про неї, а й про двох їхніх котів.

Не заробляє зовсім: Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в НімеччиніНе заробляє зовсім: Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в Німеччині

Дар'я Петрожицька розповіла про життя у Німеччині (скрін)

Додамо, що Даша та Олексій познайомилися під час відпустки в Єгипті на початку 2021 року. Їх познайомили спільні друзі. Тоді молодий чоловік не впізнав в красивій дівчині популярну актрису.

Шанувальники зірки розсекретили, що її бойфренда звуть Олексій Усенко. Він родом з Харкова, але жив у Німеччині. Коханий на два роки молодший за зірку.

До того ж у своїх соцмережах дівчина не показує обличчя хлопця.

Не заробляє зовсім: Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в НімеччиніНе заробляє зовсім: Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в НімеччиніНе заробляє зовсім: Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в НімеччиніНе заробляє зовсім: Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в Німеччині

Дар'я Петрожицька зі своїм хлопцем (instagram.com/petrozhitskaya)

Нещодавно акторка Петрожицька зізналась про проблеми зі здоров'ям. Вона заявила, що вже двічі потрапляла до лікарні.

Також вона розповіла про покупку власної квартири у Києві.

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актриса Дар'я Петрожицька