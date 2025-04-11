Над Україною зійде Рожевий Місяць: коли і де його можна побачити

У квітні нас чекає повня, яку ще називають "Рожевий Місяць" або "Великодній Місяць". Повний місяць зійде на небі в ніч з 12 на 13 квітня - коли юдеї будуть святкувати Песах, а українці - початок Вербної неділі.

Ця Повня буде найменшою у 2025 році й вчені називають це явище "мікромісяць". Квітнева Повня припадає на момент, коли Місяць перебуває на найбільшій відстані від Землі на своїй орбіті й через це він виглядатиме трохи меншим та тьмянішим, ніж зазвичай.

Пік Повні припадає на 02:22 за Києвом і побачити Місяць можна буде за умови ясної погоди - в сузір'ї Діви, поруч з яскравою синьо-білою зіркою Спіка. Поруч також можна буде побачити яскраву планету Юпітер.

Щоб побачити красу цього Повного Місяця варто пошукати місця, де немає світла. Це можуть бути парки, ліс, набережні річок та озер, будь-який простір, де немає міського освітлення. Також підійдуть оглядові майданчики на підвищеннях.

Назва "Рожевий" походить від мохового або повзучого флокса - це одна з перших польових квіток, яка розквітає навесні у Північній Америці.

Інші назви - Місяць Проростаючої трави, Яєчний Місяць, Рибний Місяць.

В Україні ця Повня теж має символічне значення, бо збігається з періодом цвітіння сакур та інших весняних квітів.