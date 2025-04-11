Над Украиной взойдет Розовая Луна: когда и где ее можно увидеть

В апреле нас ждет полнолуние, которое еще называют "Розовая Луна" или "Пасхальная Луна". Полнолуние взойдет на небе в ночь с 12 на 13 апреля - когда иудеи будут праздновать Песах, а украинцы - начало Вербного воскресенья.

Это Полнолуние будет самым маленьким в 2025 году и ученые называют это явление "микролуние". Апрельское Полнолуние приходится на момент, когда Луна находится на наибольшем расстоянии от Земли на своей орбите и поэтому она будет выглядеть немного меньше и тусклее, чем обычно.

Пик Полнолуния приходится на 02:22 по Киеву и увидеть Луну можно будет при ясной погоде - в созвездии Девы, рядом с яркой сине-белой звездой Спика. Рядом также можно будет увидеть яркую планету Юпитер.

Чтобы увидеть красоту этого Полнолуния, стоит поискать места, где нет света. Это могут быть парки, лес, набережные рек и озер, любое пространство, где нет городского освещения. Также подойдут смотровые площадки на возвышениях.

Название "Розовый" происходит от мохового или ползучего флокса - это один из первых полевых цветков, который расцветает весной в Северной Америке.

Другие названия - Луна Прорастающей травы, Яичная Луна, Рыбная Луна.

В Украине это Полнолуние тоже имеет символическое значение, потому что совпадает с периодом цветения сакур и других весенних цветов.