Над Україною з'явилось північне сяйво: неймовірні фото

Як виглядало північне сяйво

Північне сяйво могли спостерігати цієї ночі мешканці Семенівщини. Рідкісне явище виникло внаслідок сонячної бурі.

"Червоне, малинове та зелене світло засяяло по всьому світу - від Америки до України. Людському оку його було важко розгледіти, але через фотокамеру, можна було побачити", - йдеться у повідомленні.

Північне сяйво (фото: facebook.com/r.semenivka)

Додамо, що ввечері п’ятниці, 10 травня, північне сяйво могли спостерігати і жителі Львівської області.

"Викид корональної маси дістався Землі! Просто зараз над планетою жорстка геомагнітна буря. Однак це означає, що сьогодні можна буде спробувати побачити полярне сяйво над Україною (так, знову)", - повідомили на сторінці Universe Space Tech.

Спершу північне сяйво могли бачити жителі сходу і півдня - Одещини, Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини. Згодом фото почали публікувати мешканці півночі, центру і заходу України.

Північне сяйво на Волині (фото: facebook.com/groups/Ківерцівський районний інформаційний портал)