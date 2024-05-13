Над Україною з'явилось північне сяйво: неймовірні фото

Ввечері, 12 травня, у багатьох регіонах України помітили північне сяйво. Таке неймовірне явище могли спостерігати і жителі Семенівки Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Моя Семенівка".
Північне сяйво могли спостерігати цієї ночі мешканці Семенівщини. Рідкісне явище виникло внаслідок сонячної бурі.
"Червоне, малинове та зелене світло засяяло по всьому світу - від Америки до України. Людському оку його було важко розгледіти, але через фотокамеру, можна було побачити", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що ввечері п’ятниці, 10 травня, північне сяйво могли спостерігати і жителі Львівської області.
"Викид корональної маси дістався Землі! Просто зараз над планетою жорстка геомагнітна буря. Однак це означає, що сьогодні можна буде спробувати побачити полярне сяйво над Україною (так, знову)", - повідомили на сторінці Universe Space Tech.
Спершу північне сяйво могли бачити жителі сходу і півдня - Одещини, Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини. Згодом фото почали публікувати мешканці півночі, центру і заходу України.
Раніше ми поваідомляли, що над Україною можна було побачити падаючий метеор.
Також ми писали про те, коли українці зможуть побачити наступне сонячне затемнення.