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Над Украиной появилось северное сияние: невероятные фото

Северное сияние (фото: Facebook.com/r.semenivka)
Автор: Татьяна Самарук

Вечером, 12 мая во многих регионах Украины заметили северное сияние. Такое невероятное явление могли наблюдать и жители села Семеновка Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Моя Семенівка".

Как выглядело северное сияние

Северное сияние могли наблюдать в эту ночь жители Семеновщины. Редкое явление возникло в результате солнечной бури.

"Красный, малиновый и зеленый свет засиял по всему миру - от Америки до Украины. Человеческому глазу его было трудно разглядеть, но через фотокамеру можно было увидеть", - говорится в сообщении.

Северное сияние (фото: facebook.com/r.semenivka)

Добавим, что к вечеру пятницы, 10 мая, северное сияние могли наблюдать и жители Львовской области.

"Выброс корональной массы достался Земле! Прямо сейчас над планетой жесткая геомагнитная буря. Однако это означает, что сегодня можно будет попытаться увидеть полярное сияние над Украиной (да, снова)", - сообщили на странице Universe Space Tech.

Сначала северное сияние могли видеть жители востока и юга - Одесщины, Харьковщины, Донбасса и Днепропетровщины. Впоследствии фото начали публиковать жители севера, центра и запада Украины.

Северное сияние на Волыни (фото: facebook.com/groups/Ківерцівський районний інформаційний портал)

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