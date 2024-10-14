Над Україною пронеслася дуже рідкісна комета: неймовірні фото

У яких містах бачили комету

Найчастіше комету Цзицзіньшань - ATLAS українці фіксували 14 жовтня. Хоча напередодні її теж було видно у нічному небі.

Комета над Одесою (фото: Олександр Сивенко)

Жителі Дніпропетровської області бачили комету під таким ракурсом.

Комета над Дніпропетровською областю (фото: Суспільне)

Одними з перших красиві фото почали публікувати у місцевих пабліках Чорноморська.

Комета над Одеською областю (фото: Людмила Паламарчук)

У небі над українським Херсоном комета виглядала пречудово.

Комета над Херсоном (фото: Олена Грицаєнко)

Над Києвом комету також було видно 14 жовтня.

Комета над Києвом (фото: facebook.com/odryha)

У західних регіонах комету також спостерігали. У Карпатах вона виглядає максимально красиво.

Комета над Прикарпаттям - у Косові (фото: Андрій Близнюк)

Комета над Івано-Франківськом (фото: Олег Нетецький)

А Марина Давидюк зняла комету С/2023 А3 над Полтавою.

Комета над Полтавою (фото: Марина Давидюк)

Також є відео, прискорене в кілька десятків разів. Це таймлапс, зроблений двома камерами, кожна з яких знімала фото з витримкою в 3-5 секунд.

Що відомо про комету

C/2023 A3 (Цзицзіньшань - ATLAS) - довгоперіодична комета, яка була незалежно відкрита двома обсерваторіями: системою ATLAS у Південній Африці 22 лютого 2023 року та китайською обсерваторією Цзицзіньшань 9 січня 2023 року. Офіційною датою відкриття вважається 9 січня 2023 року.

Її період звернення навколо Сонця наразі не визначено (за словами астрономів, комети такого типу здійснюють один оберт навколо Сонця за тисячі або навіть мільйони років), у неї гіперболічна орбіта і величезна швидкість 60 км/с (більш ніж третя космічна).

На думку фахівців NASA, C/2023 A3 є найяскравішою кометою за останні 27 років.

З 12 по 15 жовтня - найбільш комфортні дні для спостереження за кометою неозброєним оком. Тому у вівторок українці також зможуть сфотографувати її. Її можна було побачити відразу після заходу Сонця, низько над горизонтом.