Над Украиной пронеслась очень редкая комета: невероятные фото

В каких городах видели комету

Чаще всего комету Цзыцзиньшань - ATLAS украинцы фиксировали 14 октября. Хотя накануне ее тоже было видно в ночном небе.

Комета над Одессой (фото: Александр Сивенко)

Жители Днепропетровской области видели комету под таким ракурсом.

Комета над Днепропетровской областью (фото: Общественное)

Одними из первых красивые фото стали публиковать в местных пабликах Черноморска.

Комета над Одесской областью (фото: Людмила Паламарчук)

В небе над украинским Херсоном комета выглядела чудесно.

Комета над Херсоном (фото: Елена Грицаенко)

Над Киевом комета также была видна 14 октября.

Комета над Киевом (фото: facebook.com/odryha)

В западных регионах комету тоже наблюдали. В Карпатах она смотрится максимально красиво.

Комета над Прикарпатьем - в Косово (фото: Андрей Близнюк)

Комета над Ивано-Франковском (фото: Олег Нетецкий)

Марина Давидюк сняла комету С/2023 А3 над Полтавой.

Комета над Полтавой (фото: Марина Давидюк)

Также есть видео, ускоренное в несколько десятков раз. Это таймлапс, сделанный двумя камерами, каждая из которых снимала фотографии с выдержкой в 3-5 секунд.

Что известно о комете

C/2023 A3 (Цзыцзиньшань - ATLAS) - долгопериодическая комета, независимо открытая двумя обсерваториями: системой ATLAS в Южной Африке 22 февраля 2023 года и китайской обсерваторией Цзыцзиньшань 9 января 2023 года. Официальной датой открытия считается 9 января 2023 года.

Ее период обращения вокруг Солнца пока не определен (по словам астрономов, кометы такого типа совершают один оборот вокруг Солнца за тысячи или даже миллионы лет), у нее гиперболическая орбита и огромная скорость 60 км/с (более трети космическая).

По мнению специалистов NASA, C/2023 A3 является яркой кометой за последние 27 лет.

С 12 по 15 октября - наиболее комфортные дни для наблюдения за кометой невооруженным глазом. Поэтому во вторник украинцы также смогут сфотографировать ее. Ее можно было увидеть сразу после захода Солнца, низко над горизонтом.