Українок попередили про обов'язкові аналізи, які треба здавати 1 раз на рік

Звісно, "обов'язкові" - не значить, що вас хтось оштрафує, або силуватиме лізти на гінекологічне крісло. Це - ваше здоров'я, а після певного віку піклуватися про нього треба ще ретельніше.

"Огляд у гінеколога - це найголовніша профілактика захворювань органів малого тазу, які можуть бути безсимптомними, особливо на ранніх стадіях", - запевняють медики.

Які аналізи потрібні

Основне - це скринінг на рак шийки матки - ПАП-тест (цитологічне дослідження). Його беруть щіточкою з поверхні шийки матки та з цервікального каналу.

Він потрібен для раннього виявлення передракових захворювань (дисплазії) та своєчасного додаткового обстеження і лікування.

Забір ПАП-тесту виконується з 18 років (українські протоколи) не рідше 1 разу на рік та з 21 кожні 3 роки за міжнародними рекомендаціями.

Після 30 років скринінг доповнюється аналізом на вірус папіломи людини. Частота забору аналізу відрізняється у різних міжнародних асоціаціях: ПАП-тест з ВПЛ кожні 3 роки або окремо на ВПЛ кожні 5 років.

Аналіз на ВПЛ потрібен для того, щоб розуміти як надалі спостерігати за шийкою матки. Важливо: ВПЛ не лікується!

Крім того, якщо ви вакциновані від ВПЛ, то це не скасовує обстеження, бо вакцинація виконується не від всіх високоонкогенних типів, які можуть викликати рак шийки матки.

Кому потрібно додатково обстежуватись?

Жінки, які отримують імуносупресивну терапію (наприклад, після трансплантацій, є системний червоний вовчак, з ревматичними захворюваннями тощо), ВІЛ-інфіковані, після лікування раку шийки матки, потребують частішого та більш детального обстеження через підвищений ризик прогресування дисплазії в рак шийки матки.

Не забувайте про хламідії!

Також пам'ятайте про інфекції, що передаються статевим шляхом, які теж беруться під час огляду. А саме: це ПЛР на хламідію, гонорею, трихомонаду, мікоплазму геніталіум.

Кому обстежуватись: якщо ви ніколи не обстежувались і маєте статеві стосунки без презервативу, якщо змінили статевого партнера, якщо є дискомфорт від виділень (свербіж, печіння, почервоніння тощо).

Які аналізи є зайвими

Посів та мазок на флору профілактично робити не потрібно

Чому? Посів - тому що флора в нормі дуже різноманітна і там може висіятись будь-яка бактерія, а мазок рекомендований тільки якщо є симптоми.