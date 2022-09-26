Украинок предупредили об обязательных анализах, которые нужно сдавать 1 раз в год

Хотя мы живем в открытое время, до сих пор многие украинские женщины стесняются посещать гинеколога, ограничиваясь УЗИ, или вообще игнорируют этого врача. Но этого делать не надо, ведь только на кресле можно точно определить, все ли хорошо с женским здоровьем.

Об обязательных анализах и обследованиях рассказали в sviy.doc

Конечно, "обязательные" – не значит, что вас кто-то оштрафует, или будет заставлять лезть на гинекологическое кресло. Это – ваше здоровье, а после определенного возраста заботиться о нем нужно еще более тщательно.

"Осмотр у гинеколога – это самая главная профилактика заболеваний органов малого таза, которые могут быть бессимптомными, особенно на ранних стадиях", – уверяют медики.

Какие анализы нужны

Основное – это скрининг раком шейки матки – ПАП-тест (цитологическое исследование). Его берут щеточкой с поверхности шейки матки и цервикального канала.

Он требуется для раннего выявления предраковых заболеваний (дисплазии) и своевременного дополнительного обследования и лечения.

Забор ПАП-теста выполняется с 18 лет (украинские протоколы) не реже 1 раза в год и 21 каждые 3 года по международным рекомендациям.

После 30 лет скрининг дополняется анализом вируса папилломы человека. Частота забора анализа отличается в различных международных ассоциациях: ПАП-тест по ВПЧ каждые 3 года или отдельно на ВПЧ каждые 5 лет.

Анализ на ВПЧ нужен для того, чтобы понимать, как в дальнейшем наблюдать за шейкой матки. Важно: ВПЧ не лечится!

Кроме того, если вы вакцинированы от ВПЧ, то это не отменяет обследования, потому что вакцинация выполняется не от всех высокоонкогенных типов, которые могут вызвать рак шейки матки.

Кому нужно дополнительно обследоваться?

Женщины, получающие иммуносупрессивную терапию (например, после трансплантаций, есть системная красная волчанка, с ревматическими заболеваниями и т. п.), ВИЧ-инфицированные, после лечения рака шейки матки, нуждаются в более частом и более детальном обследовании из-за повышенного риска прогрессирования дисплазии в рак шейки матки.

Не забывайте о хламидиях!

Также помните об инфекциях, передающихся половым путем, которые тоже берутся при осмотре. А именно: это ПЦР на хламидию, гонорею, трихомонаду, микоплазму гениталиум.

Кому обследоваться: если вы никогда не обследовались и имеете половые отношения без презерватива, если изменили полового партнера, есть дискомфорт от выделений (зуд, жжение, покраснение и т. д.).

Какие анализы являются лишними

Посев и мазок на флору профилактически делать не нужно

Почему? Посев – потому что флора в норме очень разнообразна и там может высеяться любая бактерия, а мазок рекомендован только если есть симптомы.