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В українки виявили рідкісну патологію: такого не бачили навіть лікарі Оксфорда! (фото)

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Львів, Середа 30 листопада 2022 17:20
В українки виявили рідкісну патологію: такого не бачили навіть лікарі Оксфорда! (фото) Лікарі у Львові виявили у жінки рідкісну хворобу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Льові лікарі провели складну операцію жінці з загадковою хворобою, яка спричинила деформацію пальців рук та ніг. Через захворювання жінка у 36 років була змушена ховати руки від людей.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Що відомо про цю генетичну патологію

Мешканка Миколаївського району звернулася лікарів кілька місяців тому. Все тому, що від народження її нігтьові фаланги були округлі та збільшені, а розвиток сухожилків-розгиначів - порушений. Тому пальці не розгинались, а кисть весь час була напівзігнута.

В повсякденному житті це жінці не заважало, але вона все одно відчувала постійний дискомфорт.

Як пройшла операція

Після обстеження лікарі діагностували - рідкісна генетична патологія, опису якої у світових наукових джерелах немає. Проте після тривалих консультацій завідувач хірургічного відділення Гнат Герич спільно з іншими лікарями зважилась виконати складну пластично-реконструктивну операцію на лівій руці.

В українки виявили рідкісну патологію: такого не бачили навіть лікарі Оксфорда! (фото)В українки виявили рідкісну патологію: такого не бачили навіть лікарі Оксфорда! (фото)В українки виявили рідкісну патологію: такого не бачили навіть лікарі Оксфорда! (фото)

Львівські лікарі прооперували жінку з рідкісною хворобою (facebook.com/1tmolviv)

Зокрема, спочатку відбулась пластика сухожилкових структур, далі - м'яких та кісткових. Лікарі все зробили за понад 3 години.

Операція пройшла вдало і наступного дня пацієнтка поїхала додому. Зараз медики продовжують спостереження за станом кисті і скоро планують прооперувати іншу руку.

Незвичний випадок розглянули й спеціалісти одного з кращих у світі осередків реконструктивної хірургії - в Оксфордському університеті. Після вивчення історії хвороби британські медики заявили: "це надзвичайно рідкісне захворювання з низькою інцидентністю, і аналогічних випадків вони досі не зустрічали".

В українки виявили рідкісну патологію: такого не бачили навіть лікарі Оксфорда! (фото)В українки виявили рідкісну патологію: такого не бачили навіть лікарі Оксфорда! (фото)

У Львові лікарі виявили рідкісну хворобу в жінки (facebook.com/1tmolviv)

Також лікарі відправили генетичний матеріал пацієнтки у лабораторію в Оксфорді. Тепер невідому мутацію вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії.

Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі видалили дівчинці пухлину, яка стискала серце та заважала дихати.

Також ми писали, що хірурги провели надскладну операцію на мозку та врятували життя дитині.

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