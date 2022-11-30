У украинки обнаружили редкую патологию: такого не видели даже врачи Оксфорда! (фото)
В Львове врачи провели сложную операцию женщине с загадочной болезнью, которая повлекла за собой деформацию пальцев рук и ног. Из-за заболевания женщина в 36 лет была вынуждена прятать руки от людей.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Что известно об этой генетической патологии
Жительница Николаевского района обратилась к врачам несколько месяцев назад. Все потому, что с рождения ее ногтевые фаланги были округлы и увеличены, а развитие сухожилий-разгибателей - нарушено. Поэтому пальцы не разгибались, а кисть все время была полусогнута.
В обыденной жизни это женщине не мешало, но она все равно испытывала постоянный дискомфорт.
После обследования врачи диагностировали - редкая генетическая патология, описания которой в мировых научных источниках нет.
Как прошла операция
После длительных консультаций заведующий хирургическим отделением Игнат Герич совместно с другими врачами решилась выполнить сложную пластически-реконструктивную операцию на левой руке.
Львовские врачи прооперировали женщину с редкой болезнью (facebook.com/1tmolviv)
В частности, сначала состоялась пластика сухожильных структур, далее - мягких и костных. Врачи все сделали за более 3 часа.
Операция прошла удачно, и на следующий день пациентка уехала домой. Сейчас медики продолжают наблюдение за состоянием кисти и скоро планируют прооперировать другую руку.
Необычный случай рассмотрели и специалисты одного из лучших в мире центров реконструктивной хирургии - в Оксфордском университете. После изучения истории болезни британские медики заявили: "это очень редкое заболевание с низкой инцидентностью, и аналогичных случаев они до сих пор не встречали".
Во Львове врачи обнаружили редкую болезнь у женщины (facebook.com/1tmolviv)
Также врачи отправили генетический материал пациентки в лабораторию в Оксфорде. Теперь неизвестную мутацию будут изучать ученые не только в Украине, но и в Великобритании.
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