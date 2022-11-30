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У украинки обнаружили редкую патологию: такого не видели даже врачи Оксфорда! (фото)

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Львов, Среда 30 ноября 2022 17:20
У украинки обнаружили редкую патологию: такого не видели даже врачи Оксфорда! (фото) Врачи во Львове обнаружили у женщины редкую болезнь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Львове врачи провели сложную операцию женщине с загадочной болезнью, которая повлекла за собой деформацию пальцев рук и ног. Из-за заболевания женщина в 36 лет была вынуждена прятать руки от людей.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Что известно об этой генетической патологии

Жительница Николаевского района обратилась к врачам несколько месяцев назад. Все потому, что с рождения ее ногтевые фаланги были округлы и увеличены, а развитие сухожилий-разгибателей - нарушено. Поэтому пальцы не разгибались, а кисть все время была полусогнута.

В обыденной жизни это женщине не мешало, но она все равно испытывала постоянный дискомфорт.

После обследования врачи диагностировали - редкая генетическая патология, описания которой в мировых научных источниках нет.

Как прошла операция

После длительных консультаций заведующий хирургическим отделением Игнат Герич совместно с другими врачами решилась выполнить сложную пластически-реконструктивную операцию на левой руке.

У украинки обнаружили редкую патологию: такого не видели даже врачи Оксфорда! (фото)У украинки обнаружили редкую патологию: такого не видели даже врачи Оксфорда! (фото)У украинки обнаружили редкую патологию: такого не видели даже врачи Оксфорда! (фото)

Львовские врачи прооперировали женщину с редкой болезнью (facebook.com/1tmolviv)

В частности, сначала состоялась пластика сухожильных структур, далее - мягких и костных. Врачи все сделали за более 3 часа.

Операция прошла удачно, и на следующий день пациентка уехала домой. Сейчас медики продолжают наблюдение за состоянием кисти и скоро планируют прооперировать другую руку.

Необычный случай рассмотрели и специалисты одного из лучших в мире центров реконструктивной хирургии - в Оксфордском университете. После изучения истории болезни британские медики заявили: "это очень редкое заболевание с низкой инцидентностью, и аналогичных случаев они до сих пор не встречали".

У украинки обнаружили редкую патологию: такого не видели даже врачи Оксфорда! (фото)У украинки обнаружили редкую патологию: такого не видели даже врачи Оксфорда! (фото)

Во Львове врачи обнаружили редкую болезнь у женщины (facebook.com/1tmolviv)

Также врачи отправили генетический материал пациентки в лабораторию в Оксфорде. Теперь неизвестную мутацию будут изучать ученые не только в Украине, но и в Великобритании.

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи удалили девочке опухоль, которая сжимала сердце и мешала дышать.

Также мы писали, что хирурги провели сверхсложную операцию на мозге и спасли жизнь ребенку.

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