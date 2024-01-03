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Украинки ответили, продолжили ли бы отношения с мужчиной после того, как он поднял руку (видео)

Среда 03 января 2024 20:39
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Украинки ответили, продолжили ли бы отношения с мужчиной после того, как он поднял руку (видео) Встречались ли украинки с теми, кто их бьет (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Физическое насилие в отношениях, к сожалению, не редкий случай в наших реалиях. Но говорить об этом до сих пор не принято. Но украинки сказали, продолжили ли бы отношения с мужчиной, который поднимает на них руку.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос блогера Ronsation.

Встречались бы украинки с теми мужчинами, которые распускают руки

Избиение женщины, для некоторых мужчин, если после этого их можно так назвать, считают, что таким образом они воспитывают и ставят на место свою избранницу. Но на самом деле это не что иное, как насилие, как физическое, так и моральное, ведь в таких случаях женщины испытывают страх и стыд.

Именно поэтому они боятся в этом признаться и обратиться за помощью, поэтому из страха своего абьюзивного партнера они продолжают быть с ним. Но украинский блогер решил провести опрос и узнать, продолжили ли женщины отношения с тем партнером, который позволяет себе физическую расправу.

Как ответили украинки:

  • "Конечно нет, потому что это насилие"
  • "Я бы с таким не встречалась"
  • "Даже если бы он прямо на меня голос повысил, это уже все, конец"
  • "Это неуважение к себе"
  • "Это насилие, если один раз было, уже и второй будет"
  • "Пойдет гулять по лесу"
  • "Я бы не встречалась с таким, потому что нельзя так".

Все опрошенные женщины сказали, что не стали бы встречаться с таким мужчиной, однако это на словах, ведь пока ты не попадешь в такую ситуацию, ты не можешь точно предсказать своих действий, к сожалению.

Но позиция украинских женщин правильна и очень радует, что ни одна из них не готова терпеть насилие в свою сторону.

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