Українки під час окупації віддали доньок у російські табори, але дітей їм не повернули

Українки розповіли, що окупанти запропонували відправити дітей до дитячих літніх таборів, що було непоганим варіантом на тлі постійних обстрілів.

Дітей росіяни забрали 28 серпня автобусом, щоб нібито відвезти їх за сотні кілометрів до моря. Окупанти казали, що це мав бути тритижневий відпочинок.

Однак контрнаступ ЗСУ змусив окупантів тікати з села і дітей вони жінкам не повернули.

"Я просто хочу, щоб вона повернулась додому якомога швидше, щоб поцілувати її та обійняти", - розповіла матір 13-річної дівчинки Наталія.

Українки під час окупації Харківщини віддали доньок у російські табори, але дітей їм не повернули (скрін з відео)

Інша жінка Тетяна розповіла, що не має зв'язку зі своєю 9-річною донькою, яку також відправила на відпочинок.

"Це дуже складно, тому що я не знаю, що робити. Ми просимо усіх повернути нашу дитину. Я не знаю, як вона себе зараз почуває. Ніхто не знав, що повернути буде так складно. Ми довіряли їм", - каже жінка.

Під час окупації Харківщини українки віддали доньок у російські табори (news.sky.com)

Зазначається, що всього віддали дітей у "літні табори" 13 сімей.