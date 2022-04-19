Как искать похищенного оккупантами человека: эти важные советы могут помочь
Российские оккупанты на временно занятых территориях часто похищают людей. При этом в лапы преступников попадают гражданские лица, медики, женщины и даже дети. Надеемся, что вам эти советы никогда не пригодятся. Но лучше знать, как же действовать в таких ситуациях.
Как искать похищенного оккупантами человека рассказал заместитель мэра Мелитополя Михаил Семикин в эфире "Громадське радіо".
Нужно максимально распространить информацию о похищении
Родные пропавшего человека должны написать об этом везде: в социальных сетях, обратиться к СМИ, на радио, к волонтерам и общественным организациям. Нужно указать имя, фамилию и обстоятельства, при которых человека похитили. Также необходимо предоставить фотографию.
Написать заявление в правоохранительные органы
На временно оккупированных территориях украинских правоохранительных органов практически нет, но есть горячие линии СБУ, контакты областной администрации региона. Нужно обязательно сообщить о факте похищения.
Родным придется обратиться в так называемые "органы оккупационной власти" на территории города
Увы, это тоже придется сделать. Так как это реальный шанс узнать информацию о своем близком человеке, выяснить причини и обстоятельства похищения.
"В Мелитополе есть случаи, когда оккупационная власть принимала заявления. Они говорили, что рассмотрят заявление за 3 дня и сообщат о результате. Конечно же, никто ничего не рассматривал и не сообщал. Но, как минимум, контакт был", - объяснил Семикин.
По опыту, родные приходят в эти "органы" несколько дней подряд. На пятый-шестой день удается передать вещи для пленного. Это не является прямым доказательством того, что человек действительно там находится и ему все передадут. Но это дает надежду на то, что похищенный человек жив.
Куда обращаться при похищении человека
Контакты волонтеров – вот тут.
Горячая линия – 1648
Национальное информационное бюро +38 (044) 287 81 65
Горячая линия СБУ +38 (044) 255 84 35, 0 800 500 021
Телефон доверия СБУ 0 800 501 482
Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если не можете дозвониться до родного человека.
А также рассказывали о том, в Запорожской области жителей просят оперативно сообщать о похищениях людей россиянами.