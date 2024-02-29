Українки назвали найдорожчу та найдешевшу косметику, яка в них є (відео)

Косметика - це для кожної дівчини не лише засіб підкреслити свою природну красу, а ще й окремий всесвіт насолоди та задоволення від вибору, запаху, текстур, кольорів та ефекту.
Про те, яка найдорожча і найдешевша косметика є в українок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування блогерки та візажиста Хладковської.
Ціна косметика насправді нічого не говорить про якість і навіть найдорожчі світові бренди можуть виробляти неякісні продукти. Але є чудові бюджетні бренди, які продають гарну, стійку та якісну косметику, від якої мільйони жінок залишаються задоволеними.
Українська візажистка вирішила влаштувати опитування та дізнатися, які найдорожчі та найдешевші косметичні продукти є у жінок. І відповіді виявились дуже різними, проте ціновий діапазон схожий.
Отже, українки відповіли таким чином:
Виходить, що дійсно ціна косметики не завжди впливає на вибір жінок, адже є різні бренди, головне орієнтуватися на якість, стійкість та дію. Гарна косметика може бути як за 2 тисячі, так і за 50 гривень.
Та варто розуміти, що все дуже індивідуально і косметику не варто обирати за ціною, її потрібно обирати за ваших потреб та реакції шкіри.
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