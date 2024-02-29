Украинки назвали самую дорогую и дешевую косметику, которая у них есть (видео)

Какая самая дорогая и самая дешевая косметика есть у украинок

Цена косметика на самом деле ничего не говорит о качестве и даже самые дорогие мировые бренды могут производить некачественные продукты. Но есть отличные бюджетные бренды, продающие хорошую, стойкую и качественную косметику, от которой миллионы женщин остаются довольны.

Украинская визажистка решила устроить опрос и узнать, какие самые дорогие и дешевые косметические продукты есть у женщин. И ответы оказались очень разными, однако ценовой диапазон похож.

Итак, украинки ответили следующим образом:

"Самый дорогой, наверное, тональный крем от Chanel, он где-то стоит 2 тысячи 100 гривен, а самый дешевый, пожалуй, блеск от Kiko, он стоит в рай в 400-500 гривен"

"Каков хороший вопрос к визажисту. Наверное, если вспомнить бронзер от Chanel кремовый - 2 тысячи 300 гривен, а самый дешевый - карандаш для губ от Lamel, они максимально классные карандаши и стоят 50-70 гривен"

"Самое дорогое - это хайлайтер от бренда Rare beauty за 35 евро, а самое дешевое - блеск от Essence за 100 гривен".

Выходит, что действительно цена косметики не всегда влияет на выбор женщин, ведь есть разные бренды, главное ориентироваться на качество, стойкость и действие. Хорошая косметика может быть как за 2 тысячи, так и за 50 гривен.

Но следует понимать, что все очень индивидуально и косметику не стоит выбирать по цене, ее нужно выбирать по вашим потребностям и реакции кожи.