Украинки назвали самую дорогую и дешевую косметику, которая у них есть (видео)

Косметика - это для каждой девушки не только средство подчеркнуть свою природную красоту, но и отдельную вселенную наслаждения и удовольствие от выбора, запаха, текстур, цвета и эффекта.
О том, какая самая дорогая и самая дешевая косметика есть у украинок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос блоггера и визажиста Хладковской.
Цена косметика на самом деле ничего не говорит о качестве и даже самые дорогие мировые бренды могут производить некачественные продукты. Но есть отличные бюджетные бренды, продающие хорошую, стойкую и качественную косметику, от которой миллионы женщин остаются довольны.
Украинская визажистка решила устроить опрос и узнать, какие самые дорогие и дешевые косметические продукты есть у женщин. И ответы оказались очень разными, однако ценовой диапазон похож.
Итак, украинки ответили следующим образом:
Выходит, что действительно цена косметики не всегда влияет на выбор женщин, ведь есть разные бренды, главное ориентироваться на качество, стойкость и действие. Хорошая косметика может быть как за 2 тысячи, так и за 50 гривен.
Но следует понимать, что все очень индивидуально и косметику не стоит выбирать по цене, ее нужно выбирать по вашим потребностям и реакции кожи.
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