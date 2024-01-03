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Платити чи ні? Це треба знати всім українкам перед походом до гінеколога

Середа 03 січня 2024 11:03
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Платити чи ні? Це треба знати всім українкам перед походом до гінеколога Чи безкоштовний прийом у гінеколога (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні існує міф про безплатний прийом у гінеколога за наявністю електронного направлення. Однак, е-направлення не є обов’язковою умовою для звернення на консультацію та огляд безоплатно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Що варто знати

Гінеколог - один із тих лікарів, до кого можна звернутися без електронного направлення. Зокрема - до гінеколога дитячого та підліткового віку.

Консультація та огляд гінеколога безоплатні, якщо заклад уклав договір із НСЗУ за пакетом амбулаторної медичної допомоги. Пацієнтки можуть обирати, в яку саме жіночу консультацію звертатись. Прив’язки до місця реєстрації чи фактичного проживання немає.

Так само жінки можуть обирати, у кого та де спостерігати вагітність. При виборі гінеколога місце проживання чи реєстрації не має значення.

Зокрема, достатньо звернутися у заклад, який уклав із НСЗУ договір на ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Огляд у гінеколога передбачає: огляд і пальпацію молочних залоз, шийки матки в дзеркалах, забір мазків для онкоцитологічного і бактеріоскопічного дослідження, пробу Шиллєра для виявлення патологічних ділянок шийки матки та ультразвукове сканування.

Які аналізи безкоштовні для вагітних

Аналізи на такі інфекції та віруси як - гепатит, ВІЛ, сифіліс, цитомегаловірус, хламідіоз, гонорея, трихомоніаз, стрептокок групи B тощо - є безкоштовними та передбачені пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Це означає, що за направленням гінеколога пацієнтка може пройти ці та інші обстеження безоплатно. Але саме в тому медичному закладі, де жінка власне й спостерігає вагітність.

Проведення необхідних лабораторних досліджень у тому ж медичному закладі, де пацієнтка спостерігає вагітність, покривається Програмою медичних гарантій.

Якщо в жіночій консультації чи іншому медичному закладі, який має договір з НСЗУ за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", відмовляють у безкоштовних обстеженнях чи направляють до приватної лабораторії за кошти пацієнтки - це причина залишити скаргу.

Раніше гінеколог розповідала, що категорично не можна робити жінкам.

Також ми писали про список запитань, які усі бояться поставити гінекологу.

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