Українкам розповіли, які обстеження потрібно проходити, щоб уникнути раку

Рак шийки матки - один з найпоширеніших типів онкології серед жінок. Існують найбільш дієві способи, які допоможуть запобігти хворобі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Чому виникає хвороба

Майже всі випадки раку шийки матки (приблизно 70%) пов’язані з інфікуванням вірусом папіломи людини (ВПЛ), який передається статевим шляхом.

Здебільшого генотипи ВПЛ зникають спонтанно та не спричиняють симптомів. Та якщо інфекція довготривало знаходиться в організмі жінки, вона може зумовити появу раку шийки матки.

Інтервал у 10-20 років між виникненням передракового стану та розвитком раку шийки матки надає великі можливості для скринінгу, діагностики та лікування передракових захворювань, що дають змогу уникнути їхнього прогресування в рак.

Пап-тест

Цитологічний скринінг дозволяє знизити захворюваність на рак шийки матки на 80%. Це дослідження нормальних і змінених хворобою клітин для виявлення, діагностики різних інфекцій, наслідків аномальної гормональної активності, а також передракових або ракових уражень клітин.

Тест на наявність ВПЛ

Зараження ВПЛ високого онкогенного ризику (16 та 18 типи) може призвести до виникнення раку шийки матки. Інфекція підступна і може довго ніяк не проявитися навіть під час огляду в гінеколога.

Більшість жінок можуть не здогадуватися, що мають ВПЛ, важливо час від часу проходити тестування на наявність вірусу.

Тест проводиться, щоб перевірити чи є ДНК вірусу в клітинах шийки матки. Первинний тест на наявність ВПЛ можуть робити окремо від Пап-тесту. Процедура збору клітин для аналізу відбувається однаково, як у випадку тесту на ВПЛ, так і для Пап-тесту.

Спільне тестування

Жінки 30-65 років можуть робити спільне тестування. Однак його не рекомендовано жінкам від 21 до 29 років. Вірус папіломи людини досить поширений в цій віковій групі, а інфекція у більшості випадків зникає самостійно протягом кількох років і не спричиняє тривалих змін у клітинах шийки матки.

Використання спільного тесту у жінок молодше 30 років дозволяє виявити короткочасну інфекцію ВПЛ та призводить до надмірної витрати ресурсів. Під час огляду обговоріть варіанти зі своїм лікарем.

Симптоми раку шийки матки

Цей вид раку на ранніх стадіях часто має безсимптомний перебіг. Коли рак розвивається, пізніше жінка може помітити такі симптоми:

вагінальні кровотечі після статевого акту, між місячними або після менопаузи

водянисті кров’янисті виділення з піхви, що можуть мати неприємний запах

біль в ділянці малого таза

біль під час статевого акту

При більш серйозних стадіях хвороби можуть спостерігатися: