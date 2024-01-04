Украинкам рассказали, какие обследования нужно проходить, чтобы избежать рака

Рак шейки матки - один из самых распространенных типов онкологии среди женщин. Существуют наиболее действенные способы, которые помогут предотвратить болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Центра общественного здоровья.

Почему возникает болезнь

Практически все случаи рака шейки матки (приблизительно 70%) соединены с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ), который передается половым методом.

В основном генотипы ВПЧ исчезают спонтанно и не вызывают симптомов. Но если инфекция длительно находится в организме женщины, она может обусловить появление рака шейки матки.

Интервал в 10-20 лет между возникновением предракового состояния и развитием рака шейки матки предоставляет большие возможности для скрининга, диагностики и лечения предраковых заболеваний, позволяющих избежать их прогрессирования в рак.

Пап-тест

Цитологический скрининг позволяет снизить заболеваемость раком шейки матки на 80%. Это исследование нормальных и измененных болезнью клеток для выявления диагностики различных инфекций, последствий аномальной гормональной активности, а также предраковых или раковых поражений клеток.

Тест на наличие ВПЧ

Заражение ВПЧ высокого онкогенного риска (16 и 18 типов) может привести к возникновению рака шейки матки. Инфекция коварна и может долго не проявиться даже при осмотре у гинеколога.

Большинство женщин могут не догадываться, что имеют ВПЧ, важно время от времени проходить тестирование на наличие вируса.

Тест проводится, чтобы проверить, есть ли ДНК вируса в клетках шейки матки. Первичный тест на наличие ВПЧ могут производить отдельно от Пап-теста. Процедура сбора клеток для анализа происходит одинаково как в случае теста на ВПЧ, так и для Пап-теста.

Совместное тестирование

Женщины 30-65 лет могут проводить совместное тестирование. Однако оно не рекомендовано женщинам от 21 до 29 лет. Вирус папилломы человека достаточно распространен в этой возрастной группе, а инфекция в большинстве случаев исчезает самостоятельно в течение нескольких лет и не влечет за собой продолжительных изменений в клетках шейки матки.

Использование совместного теста у женщин младше 30 лет позволяет выявить кратковременную инфекцию ВПЧ и приводит к избыточному расходу ресурсов. При осмотре обсудите варианты со своим врачом.

Симптомы рака шейки матки

Этот вид рака на ранних стадиях часто имеет бессимптомное течение. Когда рак развивается, позже женщина может заметить следующие симптомы:

влагалищные кровотечения после полового акта, между месячными или после менопаузы.

водянистые кровянистые выделения из влагалища, которые могут иметь неприятный запах

боль в области малого таза

боль во время полового акта

При более серьезных стадиях болезни могут наблюдаться: