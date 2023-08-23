Українкам розповіли про безкоштовне обстеження, яке допомагає виявити рак

Як зробити мамографію безкоштовно

Вчасне виявлення новоутворень у молочних залозах сприяє успішному лікуванню. Мамографію включено до пріоритетних медичних послуг у Програмі медичних гарантій. Важливо знати, де можна зробити мамографію безоплатно.

Необхідно знайти медичний заклад, який має договір з НСЗУ за пакетом "Мамографія". Таких лікарень понад 240 по всій країні. Щоб знайти необхідну, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, оператор допоможе знайти найближчий заклад.

Важливо, що зазвичай мамографію грудних залоз призначають жінкам після 40 років. Щоб пройти цю діагностику безкоштовно, треба мати направлення від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста - гінеколога, мамолога або іншого лікаря.

Якщо пацієнтка не досягла зазначеного віку, але потребує дослідження молочних залоз і має направлення від лікаря, то пройти обстеження можна в медичних закладах, які надають послуги за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Однак, перед тим як йти в обраний заклад на діагностику, радимо зателефонувати і уточнити, чи є там необхідне обладнання і лікар-рентгенолог.

Але зверніть увагу, якщо пацієнтка прагне пройти обстеження самостійно, не маючи на це рекомендацій та направлення лікаря, то це можна зробити за власні гроші.

Як безкоштовно отримати допомогу в приватній лікарні

Близько 70 приватних клінік та лікарів-ФОП уклали договір з НСЗУ на надання послуг за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування дорослих та дітей в амбулаторних умовах".

Це означає, що в цих приватних центрах надання медичної допомоги пацієнти можуть отримати безоплатну консультацію лікаря-спеціаліста.

Щоб отримати безоплатну медичну допомогу в приватній клініці, яка має договір із НСЗУ, необхідно мати електронне направлення на консультацію від сімейного лікаря.

Без направлення можна звертатись до гінеколога, зокрема дитячого, психіатра, в тому числі і дитячого нарколога, педіатра і фтизіатра.

Потрібно знайти найближчий приватний медзаклад, який має договір із НСЗУ на амбулаторну допомогу. Для цього зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, які найближчі до вас приватні медзаклади мають договір із НСЗУ.