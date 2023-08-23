Украинкам рассказали о бесплатном обследовании, которое помогает обнаружить рак

Как сделать маммографию бесплатно

Своевременное выявление новообразований в молочных железах способствует успешному лечению. Мамография включена в приоритетные медицинские услуги в Программе медицинских гарантий. Важно знать, где можно сделать маммографию бесплатно.

Необходимо найти медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету "Маммография". Таких больниц более 240 по всей стране. Чтобы найти необходимую можно позвонить в контакт-центру НСЗУ по номеру 16-77, оператор поможет найти ближайшее заведение.

Важно, что обычно маммографию грудных желез назначают женщинам после 40 лет. Чтобы пройти эту диагностику бесплатно, нужно иметь направление от семейного врача или узкого специалиста - гинеколога, маммолога или другого врача.

Если пациентка не достигла указанного возраста, но требует исследования молочных желез и имеет направление от врача, то пройти обследование можно в медицинских учреждениях, предоставляющих услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Однако, прежде чем идти в выбранное заведение на диагностику, советуем позвонить по телефону и уточнить, есть ли там необходимое оборудование и врач-рентгенолог.

Но обратите внимание, если пациентка стремится пройти обследование самостоятельно, не имея на это рекомендаций и направления врача, то это можно сделать за собственные деньги.

Как бесплатно получить помощь в частной больнице

Около 70 частных клиник и врачей-ФЛП заключили договор с НСЗУ на предоставление услуг по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение взрослых и детей в амбулаторных условиях".

Это означает, что в этих частных центрах оказания медицинской помощи пациенты могут получить бесплатную консультацию врача-специалиста.

Чтобы получить бесплатную медицинскую помощь в частной клинике, у которой есть договор с НСЗУ, необходимо иметь электронное направление на консультацию от семейного врача.

Без направления можно обращаться к гинекологу, в частности детскому, психиатру, в том числе и детскому наркологу, педиатру и фтизиатру.

Нужно найти ближайшее частное медучреждение, у которого есть договор с НСЗУ на амбулаторную помощь. Для этого позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет, какие ближайшие к вам частные медучреждения имеют договор с НСЗУ.