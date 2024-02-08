Скандал на Євробаченні: Ізраїль представить співачка, яка жила в РФ та їздила в окупований Крим

Навколо Євробачення розгорівся новий скандал. Виявилося, що від Ізраїля на пісенному конкурсі виступатиме 20-річна співачка Еден Голан, яка жила та будувала кар'єру в РФ, а також їздила в тимчасово окупований Крим.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сторінка Євробачення в Instagram, інтерв'ю Голан для сайту Mako Co, Hromaske, YouTube-канал артистки, дописи користувачів у соцмережі X (Twitter).

Що відомо про співачку, яку вже зайхетили у мережі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Виступала в Криму та жила в РФ

Так, Ізраїль вже оголосив, що Голан представлятиму країну на Євробаченні. На тлі цього ЗМІ та користувачі мережі почали активно вивчати факти з біографії дівчини.

Виявилося, що у минулому співачка активно намагалася будувати кар'єру в РФ. Вона записувала пісні та робила кавери російською мовою. Окрім цього, Голан брала участь у фестивалі "Новая волна", який РФ влаштовувала в окупованому Криму.

Дівчина виходила на сцену разом з артистами, такими як Нюша та Сергій Лазарів, які ніяк не засудили повномасштабну війну РФ проти України та підтримують режим Путіна.

Голан виступала в РФ та Криму, а також записувала пісні російською (скріншоти)

Дівчина хотіла представляти РФ на дитячому Євробаченні, а у 2018 році вона брала участь у шоу "Голос. Дети" на росТБ. При цьому зірковим тренером юної співачки була путіністка Пелагея.

Що співачка говорила про РФ

В інтерв'ю Голан розповідала, що вона переїхала до Москви разом з батьками, коли була маленькою. Увесь цей час вона перебувала там. Співачка назвала Москву "чудовим містом", до якого вона так і не змогла звикнути. Голан скаржилася на антисемітизм, але зазначала, що "вдячна" цій країні за старт кар'єри.

Дівчина повернулася в Ізраїль на початку повномасштабної війни РФ проти України. Втім, співачка не стала публічно засуджувати дії країни-агресорки.

Як на співачку реагує мережа

У соцмережах вже знайшли інформацію про те, що батьки Голан продовжують вести бізнес та продавати "вітамінні крапельниці" в РФ навіть після переїзду. Окрім цього, юзерів обурює те, що співачка ніяк не коментує агресію Кремля та події в Україні.

Юзери засудили позицію співачки (скріншот)

Окрім цього, у коментарях користувачі пишуть:

"Яка ж вона огидна"

"Ці кляті росіяни лізуть звідусюди!"

"Хочеться блювати".

Ймовірно, на тлі хейту Голан вирішила закрити свою сторінку в Instagram. Вона ніяк не реагує на критику та поки що не прокоментувала своє минуле в РФ.

Співачка закрила профіль (скріншот)