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Українка віддала зібрані на велосипед гроші, щоб допомогти жителям деокупованих територій

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Субота 08 жовтня 2022 17:15
Українка віддала зібрані на велосипед гроші, щоб допомогти жителям деокупованих територій Дівчинка допомогла жителях Херсонської області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Дівчина Софія Радіновська віддала кошти, які збирала на велосипед, на закупівлю продуктів для жителів звільнених сіл Херсонської області і військовослужбовців ЗСУ.

Про це написав депутат Нововоронцовської селищної ради Дмитро Бурлай.

Зокрема, таке рішення прийняла дівчинка разом з матусею Надією Радіновською.

За словами депутата, сім'я крім хліба надала ще печиво, сирки та консерви для військових.

"Хочу сказати про ще одних добрих людей. Особливо приємно, коли ця дитина відмовляється заради своєї мрії - велосипеда, і жертвує збереження на купівлю хліба для населення деокупованих сіл. Це сім'я - Радіновських", - написав Бурлай

Також зазначається, що продукти доставили до Любимівки та Новоолександрівки Запорізької області. Ще тисячу буханок хліба, які пообіцяли надати підприємці, волонтери розвезуть по селах Нововоронцовського району.

У коментарях користувачі пишуть, що українці роблять добру справу та наближають перемогу України.

Українка віддала зібрані на велосипед гроші, щоб допомогти жителям деокупованих територій

Софія та Надія Радіновські (facebook.com/Дмитро Бурлай)

Раніше ми повідомляли, що сім'я загиблого воїна ЗСУ передала волонтерам мільйон гривень.

Також ми писали, що школярка назбирала та передала для ЗСУ 10 тисяч гривень.

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Херсонська область Збройні сили України