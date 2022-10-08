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Украинка отдала собранные на велосипед деньги, чтобы помочь жителям деоккупированных территорий

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Суббота 08 октября 2022 17:15
Украинка отдала собранные на велосипед деньги, чтобы помочь жителям деоккупированных территорий Девочка помогла жителям Херсонской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Девушка София Радиновская отдала средства, которые собирала на велосипед, на закупку продуктов для жителей освобожденных сел Херсонской области и военнослужащих ВСУ.

Об этом написал депутат Нововоронцовского поселкового совета Дмитрий Бурлай.

В частности, такое решение приняла девочка вместе с мамочкой Надеждой Радиновской.

По словам депутата, семья кроме хлеба предоставила еще печенье, сырки и консервы для военных.

"Хочу сказать о еще одних хороших людях. Особенно приятно, когда этот ребенок отказывается ради своей мечты - велосипеда, и жертвует сбережениями на покупку хлеба для населения деоккупированных сел. Это семья - Радиновских", - написал Бурлай.

Также отмечается, что продукты доставили в Любимовку и Новоалександровку Запорожской области. Еще тысячу буханок хлеба, которые пообещали предоставить предприниматели, волонтеры развезут по селам Нововоронцовского района.

В комментариях пользователи пишут, что украинцы делают доброе дело и приближают победу Украины.

Украинка отдала собранные на велосипед деньги, чтобы помочь жителям деоккупированных территорий

София и Надежда Радиновские (facebook.com/Дмитрий Бурлай)

Ранее мы сообщали, что семья погибшего воина ВСУ передала волонтерам миллион гривен.

Также мы писали, что школьница насобирала и передала для ВСУ 10 тысяч гривен.

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