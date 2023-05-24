Українка стала "кращою співачкою року" в Росії: що відомо про зрадницю

Також Асті забрала ще три нагороди, серед яких "пісня року" та "прорив року". Зі сцени уродженка Черкас подякувала російській публікі і заявила, що "не дарма" для неї співала.

Артистка виконала кілька своїх російськомовних хітів і не сказала жодного слова про жорстоку війну, яку розв'язала Росія в Україні.

Анна Асті у Москві (фото: Instagram)

Зазначимо, серед тих, хто взяв участь у події, були уродженець Донецька Олександр Ревва (Артур Пирожков) і корінний одесит Стас Костюшкін, який знову заспівав у дуеті "Чай вдвоем".

Хто така Анна Асті

Ганна – уродженка міста Черкаси. Їй 33 роки. Свою кар'єру Ганна спочатку намагалася будувати на дві країни, але у підсумку обрала Росію.

Наприкінці 2020 року вона одружилася з російським бізнесменом. Також вона брала участь у дуеті Artik and Asti.