Украинка стала "лучшей певицей года" в России: что известно о предательнице

Также Асти забрала еще три награды, среди которых "песня года" и "прорыв года". Со сцены уроженка Черкасс поблагодарила российскую публику и заявила, что "не зря" для нее пела.

Артистка исполнила несколько своих русскоязычных хитов и не сказала ни слова о жестокой войне, которую развязала Россия в Украине.

Анна Асти в Москве (фото: Instagram)

Отметим, среди принявших участие в событии были уроженец Донецка Александр Ревва (Артур Пирожков) и коренный одессит Стас Костюшкин, который снова спел в дуэте "Чай вдвоем".

Кто такая Анна Асти

Анна - уроженка города Черкассы. Ей 33 года. Свою карьеру Анна сначала пыталась строить на две страны, но в итоге выбрала Россию.

В конце 2020 года она вышла замуж за российского бизнесмена. Также она участвовала в дуэте Artik and Asti.