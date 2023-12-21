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Українка показала, як живуть біженці в Норвегії та розказала про ціни на продукти (відео)

Як живуть українці в Норвегії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські біженці в Норвегії спочатку попадають у табори, де отримають дах над головою та харчування.

В яких умовах знаходяться українці, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok українки під ніком derkaaach.

Як живуть українські біженці в Норвегії

На першому етапі людей селять у табори, на другому вже у більш комфортні умови. За словами дівчини, в таборі вона побула лише 5 днів, потім її переселили в інше житло.

У таборі людям надають все необхідне, годують три рази на день, волонтери дуже привітні. Людей дуже багато, то ж за їжею стояли великі черги.

Так годують біженців У Норвегії (Скриншот)

На першому етапі людині видають картку, де написана інформація про неї, її потрібно всюди носити з собою. В таборі були не тільки люди з України, а також біженці з інших країн. В 23.00 вимикали світло, щоб люди відпочивали.

За словами українки, доводилося спати зі своїми цінними речами, бо були факти крадіжок.

В таборі всім видавалися картки (Скриншот)

Які ціни на продукти в Норвегії

Українка живе у містечку в горах, в магазин доводиться їздити. Ціни на продукти в країні дуже високі.

Так, в демократичному у супермаркеті плитка шоколаду коштує 39 крон (132 гривні), кілограм груш 39 крон (131 гривня),  яблука коштують в переводі на гривні до 150 за кілограм, банани 98 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Норвегії дуже високі (Скриншот)

 

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Норвегия