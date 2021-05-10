"Наши войска - пустышка": жительница Мариуполя влипла в скандал заявлением о войне

Украинка назвала наши войска "соской-пустышкой" и заявила, что Россия захватит нашу страну, если захочет это сделать. Видео героиня записала в Tik Tok, но быстро удалила, как свое заявление, так и аккаунт. Тем не менее, его успели распространить в Facebook, сделав женщину известной на всю страну.

Женщина с ником helen_zhelannaya живет в Мариуполе Донецкой области. Она рассказала, что ее ребенок пришел из садика и сказал про то, что Украина воюет с Россией. Это и спровоцировало ее на такие громкие откровения.

"Я из Донецкой области. Мариуполь. И я ненавижу разговаривать на политические темы. Но когда мой ребенок, старший, приходит из садика и говорит, что у нас война с Россией, мне хочется удавить всех воспитателей, которые только об этом и говорят", - заявила helen_zhelannaya.

Она добавила, что при желании Россия в два счета захватит территорию Украины, и никакой войны нет.

"О какой войне речь, о которой не объявили? О какой войне речь? Если Россия захочет захватить Украину, она это сделает очень быстро. Украинские войска, по сравнению с российскими - это просто соска-пустышка и многие об этом знают. И все эти истории... Украинцы вырыли море... Мы с мужем приняли решение, если когда-нибудь наши дети вернутся с двойкой и замечанием от "исторички", что наш ребенок послал ее на х*й, мы даже ругать не будем. Мне стыдно за Украину", - добавила она.

Хайп ловить)) Допоможемо? Posted by Басюк Денис Анатолійович on Sunday, May 9, 2021

Видео: Украинка оскандалилась заявлением о войне с Россией