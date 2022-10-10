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"Це зробили навмисно": українка з конкурсу краси розповіла, чому її хотіли поселити з росіянкою

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Понеділок 10 жовтня 2022 17:01
"Це зробили навмисно": українка з конкурсу краси розповіла, чому її хотіли поселити з росіянкою На конкурсі краси виник скандал між українкою та росіянкою (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

22-річна Ольга Василів, яка бере участь у Miss Grand International від імені України, розповіла про скандал з росіянкою. Вона заявила, що організатори зумисне хотіли поселити їх разом, аби наробити галасу довкола конкурсу краси.

Про це модель повідомила в ефірі телемарафону.

За її словами, Miss Grand International було вигідно спровокувати скандал між нею і конкурсанткою з Росії Катериною Асташенковою.

Однак, тепер організатори конкурсу вдають, що нічого не було.

"Є ймовірність, що це зробили навмисно. Тому що це міжнародне шоу, і чим більше розголосу, тим більша активність, популярність. Але наразі все добре. Організатори вдають, що нічого не було. Я живу з дівчинкою з Болівії", - прокоментувала Ольга.

Вона додала, що вже презентує Україну на конкурсі, який відбувається на Балі. Зокрема, кожного дня відбуваються репетиції і вже сьогодні був другий прямий ефір.

"Конкурс розпочався, як тільки я вийшла з літака. Сам конкурс розбивається на кілька днів: один день змагання у спортивних костюмах, один день - у купальниках, один день - у національних костюмах", - поділилася дівчина.

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Ольга Василів, яка бере участь у Miss Grand International від імені України (instagram.com/olgavslv)

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