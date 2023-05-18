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Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны

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Четверг 18 мая 2023 07:32
Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны Коллаж РБК-Украина: альпинистка Анна Гуту поднялась на вершину Эвереста
Автор: Владимир Костырин

Украинская альпинистка Анна Гуту поднялась на вершину Эвереста, самой высокой горы в мире. При этом всего лишь месяцем ранее она покорила еще один "восьмитысячник" - Аннапурна I, став первой отечественной спортсменкой, которая совершила на него успешное восхождение.

Об этом передает 4sport.ua.

Покорять Эверест Анна отправилась в составе команды Elite Exped, а руководил группой известный непалец Нирмал Пурджи.

Альпинисты поднимались по стандартному маршруту с Непальской стороны, с помощью шерп и кислородных баллонов.

Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны

Так выглядит стандартный маршрут на Эверест (фото: 4sport.ua)

В этом восхождении Анна Гуту, уроженка Одесской области, была зарегистрирована как гражданка США.

На высочайшую точку 8848-ми метровой горы она поднялась 17 мая. Таким образом Анна стала восьмой женщиной из Украины на Эвересте.

Между тем в карьере альпинистки это стала уже третья гора-"восьмитысячник".

Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны

Анна Гуту (фото: instagram.com/anyatraveler)

Так, прошлой осенью Гуту совершила восхождение на Манаслу (8163 м), на которой она стала первой украинкой, а 18 апреля этого года стала первой украинкой на Аннапурне I (8091 м). Все - в Гималаях.

Кстати, Аннапурна считается одной из самых опасных, и уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений на гору достигает около 22%.

Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной АннапурныУкраинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны

Анна Гуту в административном районе Мананг в Непале (фото: instagram.com/anyatraveler)

Вот как описывала Анна в Instagram свою экспедицию месяц назад:

"Почему я решил подняться на 10-ю по высоте и одну из самых смертоносных гор на Земле? Является ли ответ, чтобы достичь высших высот на Земле? Или скалолазание - это просто способ увидеть, как далеко вы можете зайти? Или это только потому что? Аннапурна испытала мою "сущность". Выявила все лучшее и худшее. Эта гора совершенно неумолима, безлична и не подчиняется никакому высшему авторитету", - написала альпинистка.

Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны

Анна Гуту на Аннапурне I (фото: instagram.com/anyatraveler)

Гуту добавила, что при восхождении на Аннапурну I у нее "была тысяча причин, чтобы остановиться, и лишь несколько причин, чтобы двигаться дальше".

Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны

Восхождение на Аннапурну I (фото: instagram.com/anyatraveler)

"И это были личные и уникальные причины, которые поддерживали меня. Всем, кто не лезет. Пожалуйста, примите мою любовь к альпинизму. Пожалуйста, знайте, что это то, что делает меня живой, это топливо, которое движет мной на индивидуальном уровне", - говорится в публикации.

Видео: экспедиция на Аннапурну

А уже после апрельской экспедиции Анна совершила очередное успешное восхождение - на этот раз на самую вершину мира, гору Эверест.

Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной АннапурныУкраинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны

Анна на горном базовом лагере Эвереста (фото: instagram.com/anyatraveler)

Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной АннапурныУкраинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной АннапурныУкраинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны

Покорение Эвереста (фото: instagram.com/stories/anyatraveler)

Напомним, ранее украинская альпинистка Ирина Галай покорила гору-убийцу Чогори (К2).

А также мы рассказывали, что альпинист из Харькова побил рекорд по восхождению на Эверест.

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